六福集團要開旅行社　首發團「東非看動物大遷徙」每人33萬元

▲六福集團集團總裁賴振融（中）、台北六福萬怡酒店總經理沈芬（右2）。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

六福旅遊集團今（9日）舉辦年度發布會，揭示2026年多角化布局，其中包含將成立「自營旅行社」，預計6月正式開幕，首發團前往東非看動物大遷徙。特別的是，別於其他大型旅行社，六福將主力放在動物旅遊與生態觀光，走高端、稀有性專門路線。

▲六福集團總裁賴振融。（圖／記者彭懷玉攝）



有別於傳統飯店業的經營框架，六福集團宣布將於今年成立「自營旅行社」，集團總裁賴振融表示，六福預計於今年5月申請旅行社執照、6月開幕，補足觀光產業鏈的最後一哩路。六福表示，目前名稱尚未定案，而主管團隊也已於一個月前到位，未來業務將以國外團及國旅市場為主。

憑藉過去與日本上野、橫濱動物園合作及犀牛繁育交流的深厚底蘊，新旅行社將主打「動物旅遊與生態觀光」的稀有性專門路線。台北六福萬怡酒店總經理沈芬透露，旅行社預計7月22日推出為期11天的首發團，主打前往東非肯亞、坦尚尼亞觀賞動物大遷徙，每人費用約33萬元，並將由總裁賴振融親自率隊出發，名額10人已成團。

▲新竹關西六福村。（圖／業者提供）



六福集團補充，旅行社可串聯六福萬怡酒店、關西六福莊及六福村主題遊樂園，以及預計最快於10月開幕的棲蘭及明池山莊等據點，打造出從城市延伸至山林的「北橫核心旅遊廊道」，沈芬補充，「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」確定由六福拿下，並與退輔會簽訂30年合約。

▲明池、棲蘭山莊原先由力麗觀光經營長達10年時間，未來將轉由六福旅遊集團接手。（圖／力麗觀光提供）



在外部資源整合上，六福也正積極展開「橫向策略聯盟」。賴振融說，除了串聯遊覽車至商務車型的各類車輛租賃公司外，也與其他旅行社、飯店，甚至「其他主題遊樂園」洽談互惠合作，不再單打獨鬥，而是將各個觀光「點」串聯成面，共組國際觀光艦隊。

▲台北六福萬怡酒店。（圖／業者提供）



至於六福萬怡酒店住房部分，受惠於南港會展（如Computex）的商務需求與長期簽約的外企商務客，住房率約維持在8成，目前國旅占比約2成，美國客高達3成、日韓客群佔2成。

▲▼溪頭福華-大學樓高級雙人房；新竹褔華-豪華單床房。（圖／業者提供）



另外，福華大飯店4至5月推出住房專案「春日序曲．漫遊收藏山湖城」，9999元即可從石門水庫、新竹、溪頭、高雄任選三晚入住，徜徉在湖光山色與城市風情。

「春日序曲．漫遊收藏山湖城」專案即日起至5月31日開賣，首日入住房價含稅9,999元，該飯店將贈第二及第三晚住宿心意券使用（適用於石門、新竹、溪頭、高雄福華四間），雙人成行，平均每晚只要3333元，並附贈早餐。