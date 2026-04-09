250元雙人野餐包開搶！綠行動嘉年華、南投百K小鎮漫遊4/18埔里登場

▲「無痕野餐日」超值雙人野餐包，價值999元。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

記者胡至欣／綜合報導

響應世界地球日，低碳玩一波！「2026埔里福興溫泉區綠行動嘉年華」將於4月18日（星期六）在埔里福興溫泉區盛大登場，把野餐、單車、永續旅遊一次打包，在春暖花開之際，打造一場環保的「心森活」體驗。

限量300份！250元爽吃冠軍生吐司野餐組合

嘉年華核心亮點「無痕野餐日」把野餐變得很有態度，提倡源頭減廢與綠色生活。現場規劃全蔬食市集、音樂展演，以及「永續主題闖關」活動，集章完成任務，就有機會獲得精美禮物（1200份）。

最受矚目的莫過於限量300份的雙人野餐包，原價999元，活動優惠價只要250元！內含南投超人氣品牌Feeling18冠軍生吐司、可可椪柑蛋糕、蛋白餅及氣泡水，還大方加贈精美野餐墊。只需帶著環保餐具，就能在綠意盎然的溫泉區一秒進入春日chill模式。

南投百K小鎮漫遊首發！騎進埔里鯉魚潭絕美山色

「2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」首場活動也將同步開跑。路線由福興溫泉遊客中心出發，一路騎向埔里鯉魚潭風景區，環潭後再折返。沿途設置南投永續旅遊優質店家集章點，讓車友不僅能飽覽埔里代表性水岸景點，更能深入巷弄街區，體驗友善環境的在地人文風情。

南投四季皆美動靜皆宜，接下來活動一路排滿。4月至7月有「南投螢火蟲季」，串聯日月潭、竹山鹿谷、奧萬大與北港溪四大賞螢區；6月則是「巧克力咖啡節」與「星空季」，8月還有「南投健行節」接力起走。把山林、星空、咖啡香一次串成春夏旅遊路線。

「無痕野餐日」於4/9下午1時開放報名，可透過「樂旅南投」粉絲專頁查詢相關資訊。