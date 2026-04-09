土航、大韓調漲燃油附加費「最高增157%」　日籍航空6月跟進

▲土耳其航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

國際油價持續攀升，各大航空公司的燃油附加費也紛紛喊漲。土耳其航空宣布，從4月15日起調漲「台北－伊斯坦堡」每一航段的燃油附加費，經濟艙為190美元（約新台幣6045元）；大韓航空則已於7日依據航程調整，漲幅達157.1%。

土耳其航空公布將於4月15日起，「台北－伊斯坦堡」每一航段經濟艙和商務艙調漲後的燃油附加費價格，經濟艙從原本178美元調漲至190美元，漲幅約6.7%；商務艙從原本240美元調漲至300美元（約新台幣9545元），漲幅約25%。

▲大韓航空。（圖／業者提供）

大韓航空則已從4月7日起調漲燃油附加費，短程航線從17.5美元調漲為45美元（約新台幣1431元），長程航線從原本45.5美元調漲為117美元（約新台幣3721元），整體漲幅達157.1%。

▲全日空與日本航空則將於6月調漲。（上圖／記者廖婕妤攝，下圖／記者蔡玟君攝）

而日本航空與全日空則宣布預計調漲6月起開票的燃油附加費。全日空方面，以日本出發單程計算，北美與歐洲航線燃油附加費將調漲為5萬5000日圓，漲幅約72.4%；中國與台灣航線則調升為1萬4300日圓，漲幅約52.1%；韓國航線調漲至6500日圓，漲幅約97%。

日本航空方面，北美與歐洲航線燃油附加費調升至5萬日圓，漲幅約72.4%；中國與台灣航線調高為1萬2400日圓，漲幅約67.6%；韓國航線則調整為5900日圓，漲幅約96.7%。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空也已從4月1日調漲燃油附加費，短途航班為50美元，中程航班93美元，長途航班為200美元。業者表示，為更靈活應對航空燃油價格的急劇變化，燃油附加費將改為每兩周檢視一次，以更有效反映航空燃油價格上升或下跌的變化。

國泰航空強調，本次增加檢視密度為暫時措施，待中東局勢穩定後，將再次檢討有關做法。同時，觀察到部分大型航空公司已因燃油價格急升而減少運力，國泰航空也將審慎管理成本挑戰，並在這段嚴峻時期致力維持航線網絡及航班班次，以保障顧客、商業夥伴及香港國際航空樞紐的利益。