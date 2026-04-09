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日月潭賞螢一路到5月底！8大賞螢點曝光　福容1泊2食3600元起

▲日月潭星光螢火季。（圖／翻攝自日月潭國家風景區管理處網站）

▲日月潭星光螢火季開跑，一路至5月底；圖為頭社社區螢況，魏志瑋攝。（圖／翻攝自日月潭國家風景區管理處網站）

記者彭懷玉／綜合報導

又到了火金姑大發生的季節！「2026日月潭星光螢火季」即日起一路持續至5月31日，由日月潭國家風景區管理處整合在地資源，串聯生態導覽、部落文化與低碳旅遊，推出結合賞螢、山林探索與水上活動的多元行程，讓旅客在星光與螢火交織的夜晚，感受日月潭最迷人的自然魅力。

▲日月潭星光螢火季。（圖／翻攝自日月潭國家風景區管理處網站）

▲日月潭魚池鄉螢火蟲，林慧如攝。（圖／翻攝自日月潭國家風景區管理處網站）
日管處表示，今年賞螢範圍擴及桃米、東光、大林、蓮華池、水社、頭社、潭南、丹大等8大據點，有機會觀察到黑翅螢、黃緣螢及大端黑螢等多種螢火蟲。各地也結合特色體驗推出不同玩法，例如桃米與東光可參與賞蛙、生態探索與農事體驗；頭社主打專業導覽、水路探秘與活盆地體驗；水社則結合單車騎遊與SUP立槳活動；潭南部落則融入布農文化，規劃手作體驗與獵人便當，讓旅程更具深度與在地特色。

▲福容桃園店慶18周年祭出住房驚喜，身分證含「1」與「8」可享房價五折,福容徠旅水里。（圖／福容大飯店提供）

▲福容徠旅水里推出一泊二食專案，平日3,600元起、假日4,600元，含早餐與牛肉麵。（圖／福容大飯店提供）
值得一提的是，多家在地旅宿同步祭出優惠。福容徠旅水里推出4月至6月一泊二食專案，平日3,600元起、假日4,600元，包含早餐與牛肉麵，亦可更換為咖哩套餐或粥品；馥麗溫泉大飯店則主打住宿含早餐，並加贈雙人螢火蟲生態導覽與下午茶，提升賞螢體驗完整度。

同時，旅客於日月潭教師會館本館進行Google 5星好評，即可享平日房價5折優惠；在地店家部分，如空中的魚乳酪蛋糕消費滿700元贈保冷袋，山影人宅低消滿300元送手工餅乾，從住宿到伴手禮一次串聯，為春季旅遊增添更多小確幸。

關鍵字： 日月潭旅遊 南投旅遊 2026日月潭星光螢火季 賞螢季

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