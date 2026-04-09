「作 天麩羅・割烹」全台首發　豊漁集團4品牌進駐台中漢神洲際

▲豊漁集團4品牌進駐台中漢神洲際，其中「作 天麩羅・割烹」為全台首發。（圖／豊漁集團）

記者黃士原／台北報導

看準台中高資產族群持續成長與新興商圈發展潛力，豊漁餐飲集團宣布旗下四大品牌「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、「作 天麩羅・割烹」、「和庵 精肉舖」，將同步進駐漢神洲際購物廣場。其中，由米其林二星主廚 稗田良平 監製的「作 天麩羅・割烹」，以及主打A5黑毛和牛客製化分切的「和庵 精肉舖」，皆為全台首店。

▲「作 天麩羅・割烹」鮑魚天麩羅僅以鹽與鮑魚肝醬賦味，凸顯食材本味。（圖／豊漁集團）

全新品牌「作 天麩羅・割烹」由米其林二星主廚稗田良平監製，融合天麩羅與割烹兩大日本料理核心技法，為全台首度推出的雙主軸日料品牌。16席ㄇ字型板前座位，空間設計呼應天麩羅料理本質，以減法為核心，料理則以割烹鋪陳旬味節奏，呈現四季食材變化，再結合江戶前天麩羅對油溫與麵衣的精準掌控，凸顯食材本味，從前菜至主菜層層推進。

▲「作 天麩羅・割烹」炭烤鰆魚搭配春季蔬菜高湯。（圖／豊漁集團）

座落於地下1樓的「和庵 精肉舖」，則是豊漁首度跨足零售市場的重要布局，品牌導入日本職人分切技術，提供13種和牛部位，最少量100克起即可彈性選購，若欲即時品嚐，現場也提供鐵板料理服務。從選肉、分切到精準烹調，完整呈現各部位的獨特風味。搭配集團代理的30款日本清酒與葡萄酒，串聯深度佐餐體驗。

▲「初魚 鮨」承襲正宗江戶前壽司精神，堅持每周空運日本直送漁獲。（圖／豊漁集團）

▲「初魚 鉄板料亭」選用超大尺寸規格的北海道北寄貝鎖住春日鮮甜。（圖／豊漁集團）

「初魚 鮨」與「初魚鉄板料亭」是豊漁餐飲集團核心品牌，前者承襲正宗江戶前壽司精神，堅持每周空運日本直送漁獲，讓饕客得以在台灣零時差品味當令鮮美。後者以和牛、海鮮與時令食材，搭配職人即席演繹，將日本高端鐵板料理帶入劇場式的用餐體驗。此次進駐漢神洲際購物廣場，將以中部指標性旗艦店跟大家見面，並全面升級食材展演與用餐體驗。

4月10日至5月11日開幕期間，憑漢神洲際「豊漁」體系餐廳（初魚鮨、初魚鐵板料亭、作 天麩羅．割烹）之消費單據，即可於和庵精肉舖享清酒、葡萄酒單瓶7折優惠。

▲「うなぎ四代目菊かわ」4月10日進駐漢神洲際購物廣場。（圖／橘焱胡同集團提供）

另外，日本人氣鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」自2023年登台後，目前已有5家分店，昨日宣布首間百貨旗艦店4月10日進駐漢神洲際購物廣場，開幕首月消費滿千送百元折價券、入會再送鰻丼套餐半價券（原價960元）。

2023年登台的四代目菊かわ，是日本名古屋的鰻魚飯名店，擁有超過90年歷史，日本社長菊川雄平表示，起初以經營鰻魚批發為主，之後轉而投入推廣鰻魚料理至日常生活中，店內選用300克重的鰻魚，在火烤過程中，水分不會過度流失並保留適當的油脂。目前全台已有5家分店。

▲黑松露白燒一本定（圖／橘焱胡同集團提供）

歡慶開幕，全新推出的黑松露系列菜色，「黑松露蒲燒一本定（1200元）」以秘製鰻醬與炭香展現出經典吃法；「黑松露白燒一本定（1200元）」則突顯鰻魚本身品質的高雅清香裡，還可以芥末、薑泥、玫瑰鹽、日式醬油搭配出多元豐富吃法。