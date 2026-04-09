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台灣人限定！住星野TOMAMU憑機票送禮　再看盛開花毯、雲海平台

▲▼星野TOMAMU度假村。（圖／星野集團提供）

▲星野TOMAMU度假村備受台灣人喜愛，從春季開始有豐富活動。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

北海道知名度假勝地「星野TOMAMU度假村」為迎接春夏旅遊旺季，宣布推出台灣旅客限定優惠活動。凡搭乘台灣出發之指定航空公司航班，並持紙本登機證入住，即可兌換專屬小禮物。

星野集團表示，為感謝台灣旅客對星野TOMAMU度假村的支持，本次活動僅限台灣出發的旅客，憑中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航的有效紙本登機證，並完成入住手續後，即可於指定地點兌換期間限定禮品，每日數量有限，送完為止。

▲▼星野TOMAMU度假村。（圖／星野集團提供）

▲長達160公尺的「盛開花毯」與「花之拱門」。

同時，從4月24日至5月31日期間，星野TOMAMU將推出繁花綻放的春季限定活動「花開TOMAMU」。位於度假村中心、集美食與購物於一身的 Hotalu Street 將呈現展延160公尺的「盛開花毯」，以及迎接旅客的「花之拱門」。此外，度假村內8間店鋪亦將同步推出花卉主題的活動限定菜單。

▲▼星野TOMAMU度假村。（圖／星野集團提供）

▲▼雲海平台。

▲▼星野TOMAMU度假村。（圖／星野集團提供）

同時，每年5月至10月期間，業者也在廣達1000公頃的自然腹地推出多元戶外活動，首先必去的「雲海平台」可於清晨搭乘纜車登高，俯瞰隨氣候變化而形成的壯麗雲海景觀，為旅客提供極具代表性的北海道體驗。

園區內的農場區（Farm Area）亦規劃多項互動式體驗活動，包含親近動物、乳製品品嚐及手作體驗等，深受親子族群與喜愛自然旅遊的旅客青睞。春夏期間，度假村亦推出結合自然地景的戶外體驗，包括空知川泛舟、森林探險、湖上獨木舟等，另有戶外甜點製作、木工工藝等手作活動，提供喜愛慢節奏旅遊的旅客更多元選擇。

▲▼挪威郵輪。（圖／業者提供）

▲NCL挪威郵輪攜手美國國家旅遊局與中僑旅行社，在台徵選「郵輪夢想家」創作者到美國體驗。（圖／業者提供，下同）

而NCL挪威郵輪則攜手美國國家旅遊局與中僑旅行社，推出台灣人限定全新企劃《NCL Cruise Dreamer to USA 郵輪夢想家・美國啟航》，公開徵選影音創作者，只要年滿21歲即可報名，獲選後可到美國搭乘挪威郵輪，並獲得6萬6666元的旅遊金。

▲▼挪威郵輪。（圖／業者提供）

▲挪威郵輪在巴哈馬有私人島嶼，並打造水上樂園。

挪威郵輪以提供靈活多元的度假體驗聞名，從單人房到頂級度假套房都有，不管是獨旅客或家庭出遊都能滿足。目前旗下21艘郵輪航線遍及加勒比海、阿拉斯加、歐洲、亞洲、澳洲、南美洲及夏威夷等數百個目的地，在巴哈馬更擁有專屬私人島嶼「大馬鐙礁」，提供結合海上與岸上活動的沉浸式度假體驗。

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲上圖左起為挪威郵輪銷售總監黃麗聰，中僑旅行社董事長林雲鶴，美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如。（圖／記者蔡玟君攝）

此次推出的《NCL Cruise Dreamer to USA 郵輪夢想家・美國啟航》徵選活動，將公開徵選一位「遊輪夢想家」，結合影音創作，挖掘搭乘挪威郵輪玩美國的魅力。活動從即日起開放網路報名，分為三階段徵選機制，最後選出一名得獎者，可享挪威郵輪指定美國航線體驗、新台幣6萬6666元旅遊金，以及「NCL Cruise Dreamer to America NCL 郵輪夢想家!美國啟航」聘書。

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