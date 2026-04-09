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統一渡假村「兩童免費住」再升級房型　泡山林溫泉、玩碰碰船

▲統一渡假村即日起至5月31日推出線上旅展優惠。（圖／業者提供）

▲統一渡假村即日起至5月31日推出線上旅展優惠。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

搶攻春季旅遊商機，統一渡假村推出線上旅展優惠，即日起至5月31日，新竹馬武督一泊一食豪華雙人房平日5,280元起、台中谷關和洋雙人房5,880元起，並加碼「1位12歲以下＋1位未滿6歲幼童免費入住」，同時享房型升等，主打高CP值親子出遊。

▲統一渡假村即日起至5月31日推出線上旅展優惠。（圖／業者提供）

▲▼統一馬武督-造夢美拍場景；夜間賞螢。（圖／業者提供）

▲統一渡假村即日起至5月31日推出線上旅展優惠。（圖／業者提供）

馬武督結合「星座闖關」、「掃碼挑戰」等活動，還有「造夢美拍」場景，大人小孩變裝為黑桃皇后、紙牌士兵，4月26日至5月17日加碼賞螢漫遊，還可以參加「解謎之夜」，適合親子放電；谷關則以山林碳酸氫鈉泉為亮點，搭配豐富的戲水設施及兒童碰碰船，晚間全家一同手作超萌毛巾郵差狗DIY，翌日可順遊八仙山步道，尋訪十文溪、油桐林與竹林，走輕鬆慢活路線。

▲統一渡假村即日起至5月31日推出線上旅展優惠。（圖／業者提供）

▲▼統一谷關徜徉八仙山；水上碰碰船。（圖／業者提供）

▲統一渡假村即日起至5月31日推出線上旅展優惠。（圖／業者提供）

▲統一渡假村即日起至5月31日推出線上旅展優惠。（圖／業者提供）

▲統一谷關-山林夜景。（圖／業者提供）

另外，北投晶泉丰旅迎來開幕滿周年，即日起至22日推出周年慶旅展優惠，最低24折起。其中，「泉韻陽台家庭客房住宿券」每張7,999元，提供雙人入住含早餐或四人入住不含早餐的選擇，買兩張再贈大眾風呂招待券兩張；餐飲則包含「三燔北投」平日午餐壽喜燒共鍋放題餐券，雙人券每張1,699元、四人券每張3,299元包含壽喜燒與烤鴨等選擇，另有雙人湯屋及單人大眾風呂等泡湯商品，最低45折起。

▲北投晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲▼北投晶泉丰旅「泉韻陽台家庭客房住宿券」每張7,999元；沉浸式解謎遊戲「尋找失落的手稿」。（圖／業者提供）

▲北投晶泉丰旅。（圖／業者提供）

此外，4月15日至5月31日，飯店也為透過官網訂房的旅客安排「找尋失落的手稿」解謎體驗，房客可於館內各樓層探索線索、拼湊靈感，完成任務即可獲得抽獎資格，有機會抽中套房住宿券、泡湯券及家電等總價逾百萬好禮；現場購券滿額則加贈燕窩禮盒與保養品。

▲北投晶泉丰旅,泡湯,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北投晶泉丰旅迎接開幕一周年。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 新竹縣旅遊 台中旅遊 台北市旅遊 度假旅館 優惠快訊 住宿優惠 飯店優惠

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