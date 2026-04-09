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晶華「三燔」推和牛壽喜燒吃到飽　加入會員餐費現折1000元

▲晶華「三燔」推和牛壽喜燒吃到飽。（圖／晶華提供）

▲晶華「三燔」推和牛壽喜燒吃到飽。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

台北晶華酒店旗下人氣日式鍋物料理餐廳三燔本家與三燔北投，4月30日前同步推出「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」活動，兩人成行、每人2980元+10%，用餐時間90分鐘。此外，只要加入「晶華會APP」，憑會員優待券單人可再折價1000元。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，牛排、龍蝦、吃到飽是餐飲業的流量密碼，此次「日本和牛壽喜燒吃到飽」是以高規格牛肉結合吃到飽的形式推出，選用一頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位，結合經典日式壽喜燒工藝，打造兼具視覺震撼與味覺層次的高端放題體驗。

▲晶華「三燔」推和牛壽喜燒吃到飽，選用來自日本的A5和牛、每頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位。（圖／晶華提供）

▲晶華「三燔」推和牛壽喜燒吃到飽，選用來自日本的A5和牛、每頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位。（圖／晶華提供）

「臀肉芯」位於臀肉與臀肉蓋中間，特色是油花適中、赤身比例較高、口感滑順不膩，主廚依照壽喜燒料理特性將肉切為0.18公分的薄片，使其於鍋中輕涮即可達到最佳熟度，和牛下鍋時瞬間釋放濃郁肉香。

壽喜燒的美味關鍵，醬汁與肉品同樣重要，三燔的醬汁是選用大吟釀清酒、日本醬油、味醂與糖慢火熬製而成，強調鹹、甜、鮮完美平衡。入座後服務人員會先協助客人以牛油熱鍋後拌炒洋蔥引出香氣，再倒入醬汁煮滾後涮入和牛兩面各數秒，待醬香與油脂交融即可享用。

▲晶華「三燔」推和牛壽喜燒吃到飽。（圖／晶華提供）

▲三燔北投設有和風鮮食自助吧，小農時蔬無限取用。（圖／晶華提供）

三燔本家與三燔北投依據館別特色規劃不同餐飲內容，三燔本家以精緻套餐形式呈現，由位上前菜「紫蘇番茄」揭開序幕，並搭配排盤精緻的季節時蔬皿，飯後也有宇治金時與黑糖豆腐兩項精緻甜品。三燔北投則設有和風鮮食自助吧，提供小農時蔬、冷盤、Haagen-Dazs冰淇淋、飲料及手工豆花等自由取用，讓消費者可依喜好搭配。

三燔本家與三燔北投吃到飽活動到4月30日，兩人成行、每人2980元+10%，用餐時間90分鐘。加入「晶華會APP」，憑會員優待券，單人可再折價1000元。

▲姜滿堂高雄夢時代店迎來2周年慶，自4月9日至5月31日推出吃到飽活動。（圖／豆府集團提供）

另外，姜滿堂高雄夢時代店慶祝開幕2周年，4月9日至5月31日店裡菜單變成吃到飽模式，共有4種價位，599元的「親咕吃到飽」是入門首選，除了經典豬五花、雞肉，還能無限享用4款外酥內嫩的韓式炸雞。

▲4款外酥內嫩的韓式炸雞無限享用。（圖／豆府集團提供）

若想讓味蕾體驗更上一層樓，699元的「揪哇吃到飽」超值精選方案，可解鎖鮮嫩多汁的各式牛肉品項。對海鮮情有獨鍾的朋友，可以選擇799元「大發吃到飽」，不僅肉品陣容全面進化，更豪邁納入鮮甜海味。

999元的「御膳吃到飽」方案，一口氣網羅78種品項，不但有特選角切和牛、醬燒牛橫膈、醬味帶骨牛小排、羊肩小排，還有嚴選白蝦、極鮮鯖魚及鮮烤魷魚等極鮮海味。

關鍵字： 美食雲 晶華 三燔 三燔本家 三燔北投 壽喜燒吃到飽

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