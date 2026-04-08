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四代目菊かわ鰻魚飯4/10進駐漢神洲際　開幕首月消費滿千送百

▲四代目菊かわ。（圖／橘焱胡同集團提供）

▲「うなぎ四代目菊かわ」4月10日進駐漢神洲際購物廣場。（圖／橘焱胡同集團提供）

記者黃士原／台北報導

日本人氣鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」自2023年登台後，目前已有5家分店，今日宣布首間百貨旗艦店4月10日進駐漢神洲際購物廣場，開幕首月消費滿千送百元折價券、入會再送鰻丼套餐半價券（原價960元）。

2023年登台的四代目菊かわ，是日本名古屋的鰻魚飯名店，擁有超過90年歷史，日本社長菊川雄平表示，起初以經營鰻魚批發為主，之後轉而投入推廣鰻魚料理至日常生活中，店內選用300克重的鰻魚，在火烤過程中，水分不會過度流失並保留適當的油脂。目前全台已有5家分店。

▲四代目菊かわ。（圖／橘焱胡同集團提供）

▲黑松露蒲燒一本定。（圖／橘焱胡同集團提供）

四代目菊かわ精選3.5P的頂級青鰻，透過備長炭火直烤，在高溫烤製過程保有酥脆外皮與適當油脂，增添了鰻魚多重美味，台灣限定推出的黑松露系列，不僅附加了奢華感，黑松露本身具有的沉穩堅果、木質調香氣，與炭火烤製的鰻魚相當合拍，是近年來日本流行的吃法。

▲四代目菊かわ。（圖／橘焱胡同集團提供）

▲黑松露白燒一本定（圖／橘焱胡同集團提供）

看準台中人愛吃鰻魚飯，四代目菊かわ在漢神洲際購物廣場開設首間百貨旗艦店，與商場一同在4月10日跟大家見面。歡慶開幕，全新推出的黑松露系列菜色，「黑松露蒲燒一本定（1200元）」以秘製鰻醬與炭香展現出經典吃法；「黑松露白燒一本定（1200元）」則突顯鰻魚本身品質的高雅清香裡，還可以芥末、薑泥、玫瑰鹽、日式醬油搭配出多元豐富吃法。

慶祝四代目菊かわ台中洲際旗艦店開幕，首月消費滿千送百元折價券、入會再送鰻丼套餐半價券（原價960元）。

▲Rock Beef排排沾「爆食雙牛排饗宴」。（圖／業者提供）

▲Rock Beef排排沾「爆食雙牛排饗宴」。（圖／業者提供）

另外，爆食系牛排品牌「Rock Beef排排沾」也進駐漢神洲際購物廣場，同時祭出開幕優惠，4月10日至5月10日點購任一主餐，即享免費升級「超值A套餐」，套餐包含招牌奶油餐包、經典濃湯，每日限量20份。

「Rock Beef排排沾」主打爆食系原肉牛排，專為肉食控打造，餐點可依食量與喜好規劃多樣選擇，大份量吃起來格外滿足。

關鍵字： 美食雲 四代目菊かわ 鰻魚飯 漢神洲際

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