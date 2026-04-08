燃油附加費催出購票潮！旅行社3月狂賣53萬航段　揭3大旅遊趨勢

▲易遊網今（8日）分享，3月機票銷售突破53萬航段，創下歷史新高。（圖／易遊網提供）

記者彭懷玉／台北報導

中東戰事推升國際油價，民航局宣布自4月7日起調漲航空燃油附加費（短程調至45美元、長程調至117美元）。在「票價即將上漲」的預期心理下，旅遊市場湧現強勁的提前購票潮。易遊網今（8日）分享，3月機票銷售突破53萬航段，創下歷史新高，較去年同期增75%，其中東北亞航線占了7成。

隨著4月起機票價格進入調整階段，在燃油成本上升、訂位服務費調整以及航班供給緊縮等多重因素影響下，整體旅遊成本將明顯墊高，易遊網預期，在價格壓力與市場不確定性升高的前提下，2026年旅遊消費行為將出現3大關鍵轉變：



1.「先看價格、再決定去哪」：預算壓縮下，決策模式由「目的地導向」轉為「價格探索導向」，促銷與低點入手時機成為關注焦點。

2.拉長天數、雙國遊最大化：民眾出國次數可能減少，但天數相對拉長。高CP值的目的地如「釜山＋福岡」可透過渡輪串聯，發展出一次玩兩國的新興高CP值路線。

3.避險型消費當道：國際局勢多變，旅客對「安全感」要求提升，遇突發狀況時易於溝通且具保障的「國籍航空」成為優先選擇。

針對未來團體旅遊商品漲幅，易遊網資深公關經理林昭君說，預估短線將增加1,500至2,000元，長線則調漲3,000至6,000元，漲價幅度主要跟著油價走，若想要買到相對便宜的地方，建議考慮淡旺季分明的區域，比較能避開劇烈的漲幅。

▲資深公關經理林昭君（左）、執行長陳志豪（中）、行銷長林宜頻（右）。（圖／記者彭懷玉攝）



然而，易遊網執行長陳志豪認為，燃油附加費調漲是受戰爭影響的短期議題，若戰爭結束應會回歸正常，且燃油附加費僅佔整體機票10%到20%，「機票基底價格」才是決定票價的核心。此外，因國籍航空的附加費調幅受政府控管，外籍航空（如國泰）已分別在三、四月調漲兩次，建議消費者購票前可多加比較同航點的內外籍航空的價差。

▲擁有「北陸小京都」之稱的金澤。（圖／易遊網提供）

陳志豪觀察，戰爭爆發後，旅客並未因機票微調而轉單或延遲下單。以日本為例，一趟花費約3到5萬，機票若僅漲千元影響不大；陳志豪強調，機票價格是由航空公司決定的，平台只能透過技術與功能幫消費者找到當下最高CP值的選擇，對此，每周三設有「機票日」，除了平台自行補貼外，還會結合銀行指定信用卡的優惠，並與航空公司合作提供更低的票價，最高可幫消費者省下800元。同時，高昂的國際機票也帶動了國內旅遊熱潮，近期國內訂房同步成長30%，成為不少親子客群的避險首選。

▲新疆烏魯木齊國際大巴扎。（圖／記者彭懷玉攝）



展望未來，易遊網推薦4個寶藏潛力城市：日本金澤、日本青森、中國烏魯木齊與澳洲伯斯。被CNN評選為年度必訪城市的金澤，有「北陸小京都」之稱，結合文化底蘊與較低旅遊密度，提供高品質深度體驗；擁有世界自然遺產、溫泉與在地美食的青森，同時可搭配北海道或仙台雙點進出；烏魯木齊則以壯闊自然景觀與濃厚西域文化，加上社群網紅擴散效應，逐步累積旅遊關注與嚮往；伯斯憑藉相對親民的物價、安全宜居環境與獨特自然生態，成為澳洲旅遊快速崛起的新興選項。

▲伯斯憑藉相對親民的物價、安全宜居環境與獨特生態，成為新興選項。（圖／易遊網提供）



另外，鑑於中東戰事未歇、國際油價走高，帶動航空公司自4月起陸續調漲燃油附加費，連動機票、飯店與地接成本全面上揚。旅行社業者普遍預期，第2季國外團費「勢必上漲」，其中長程線漲幅約3,000至7,000元不等。

雄獅旅遊指出，目前各大航空公司陸續調漲燃油附加費，且旅遊目的地之飯店、餐廳及交通等費用成本也陸續調升，預估調漲團體行程產品團費。目前短程線如日、韓、東南亞團費漲幅約2,000到3,000元，長程線如美加、歐洲等漲幅則約為3,000到至5,000元不等，未來將持續檢視國際情勢動態，進行滾動式調整。

因應外部環境近期面臨多重不確定性，雄獅旅遊已擬定包括密切關注航空公司動態、針對已報名旅客加速開票、靈活調整產品結構等三大作為因應。