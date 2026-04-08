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3款人氣定食特價179元　福勝亭優惠連推11天

▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

三商餐飲旗下福勝亭20周年生日慶開跑，4月9日至4月19日3款人氣定食特惠價179元，以原價230元計算，現省51元。

福勝亭以現點現炸日式定食與白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加服務為特色，今年迎來20周年，自4月9日至4月19日推出生日慶活動，開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食全部特價179元，以原價230元計算，現省51元。

▲福勝亭「鮮嫩炸雞柳定食」。（圖／三商餐飲提供）

▲福勝亭「鮮嫩炸雞柳定食」。（圖／三商餐飲提供）

同集團的三商炸雞則是再推出「炸雞A+B自由配」優惠，購買6塊招牌雙饗桶（辣味/原味），搭配6塊滋汁綜合桶（辣味）或6塊風味雞翅桶（香檸起司/川香椒麻/原味胡椒），原價765元，特價319元。買避風塘酥炸翅腿6隻送義式起司肉醬炸水餃8顆，只要169元，現省130元。

▲萬波島嶼紅茶4月10日起推出全新「紫蘇系列」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，萬波島嶼紅茶4月10日起推出全新紫蘇系列，「紫蘇金萱」中杯45元、大杯55元；「紫蘇檸檬奇亞籽」中杯55元、大杯65元，限冷飲，甜度可選半糖、微糖，買紫蘇檸檬奇亞籽可享免費加愛玉1份。

新品上市，4月10日至4月19日於你訂平台購買任一紫蘇飲品，即送10元折價券，限下次於你訂平台消費滿100元使用1張，期限至4月26日。

關鍵字： 美食雲 福勝亭

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