高CP值山景民宿隱身南投秘境部落！獨立露台遠眺玉山群峰

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

每到梅花盛開的季節，南投信義總是我不會錯過的地方。這裡有不少迷人的賞梅景點，沿途山景與白色花海交織出的冬日風景，總讓人一來再來。這一次來到信義賞梅，特別選擇入住隱身在卡里布安村裡的「達芭凱民宿」，坐落在原住民部落之中，少了喧囂與匆忙，更多的是一種貼近土地的純粹與寧靜，絕佳的視野更能遠眺玉山群峰。

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地理位置

達芭凱民宿算是蠻隱密的，位在卡里布安村落中，除了自行開車以外，沒有其他的交通方式可以前往。如果有開車的話，這裡也有很大的停車空地。

卡里布安村景點

來到這裡，除了追逐冬季限定的梅花美景之外，其實也很推薦把腳步放慢，走進部落裡四處看看。卡里布安村不只有靜謐的山村氛圍，村落中也藏著幾個值得停留的小角落，像是我很推薦的「古迷思咖啡屋」，就是一個很適合安排進行程裡的地方。

在這樣的部落空間裡，不需要特別趕行程，只要隨意走走、慢慢感受，就能發現這裡和一般觀光景點很不一樣的魅力。少了城市裡的急促節奏，更多的是一份舒適、自在與放鬆。漫步在村落之中，不只能欣賞周圍自然純樸的景色，也能感受到當地居民的親切與熱情，讓整趟旅程多了幾分溫度，也更讓人留下深刻印象。

民宿空間

達芭凱民宿整體空間寬敞，入住時就能感受到它和一般小型民宿不太一樣的舒適感。民宿周邊規劃了大片綠意花園，放眼望去滿是自然植栽，營造出很放鬆的氛圍，無論是白天散步還是早晨起來呼吸新鮮空氣，都讓人覺得格外愜意。

▲二樓客房開門就能看見玉山，想要更開闊的視野，頂樓還有360度風景，晚上更是賞星空的好去處。



而我自己很喜歡的就是一樓公共空間融入了玻璃屋的設計元素，大片落地玻璃不只讓自然光能夠灑進室內，也讓整體視野變得更加通透明亮，空間感也因此被放大許多。

坐在裡頭時，可以一邊欣賞戶外的綠意，一邊感受室內溫暖又舒適的氛圍，無論是放空、聊天，還是單純享受旅行中的慢步調，都特別適合。這樣的空間設計，能讓人真正放鬆下來、細細感受山林生活。

小提醒

但二樓以上的空間都是增建，加上大量的鋼骨結構，所以有人在走廊走路或是上樓梯，房間都會聽得非常清楚。因為沒有氣密窗的設計，所以如果剛好遇到隔壁房的聲音比較明顯，像是打呼聲稍微大一點時，會很清晰地聽到。

對於比較重視安靜睡眠品質的人來說，這一點可能會稍微需要納入考量。不過以我自己來說，平常對聲音沒有那麼敏感，所以實際入住時並不會太在意這個部分。再加上房價算是相對親民，平日雙人房兩千有找，我覺得整體住宿條件還是有不錯的表現。

房間內部空間

相當寬敞，住起來不會有壓迫感，另外還設有獨立露台，讓人可以在房間外多一個放鬆角落。不管是早上看看山景、呼吸新鮮空氣，還是晚上靜靜坐著感受山裡的氣氛，都替整體住宿體驗加分不少。

達芭凱民宿

地址：南投縣信義鄉望和巷93號卡里布安村

電話：0981－294200

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