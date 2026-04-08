宜蘭日式園區飯店住宿券3.6折起　送滑索、穿浴衣5大體驗

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭綠舞國際觀光飯店從即日起至5月15日為止推出「春夏線上旅展」，住宿券最低3.6折起，一泊二食每人不到2000元。5月31日前完成訂房，享旺日免加價、加碼贈送餐點及日式主題體驗，豪華湖畔Villa入住還可獲得指定房型住宿券。

▲▼宜蘭綠舞此次住宿券包含滑索、穿浴衣等體驗活動。

宜蘭綠舞此次旅展住宿券包含5大特色體驗，旅客可穿著經典浴衣或Cosplay服飾漫步園區，並體驗滑索穿越日式園區，還能與水豚、羊駝、梅花鹿等萌寵互動、入園觀賞瓦萊黑鼻羊與熊貓羊，以及手作日式和菓子、抹茶或植栽DIY；Villa房型另享二選一日式體驗及週末經典忍者與妖怪島冒險。

業者也推出多種住宿券優惠，包括「玥」雙人房一泊一食5388元起、「嵐」山景四人房7788元起，以及限量黑RuRu露營車四人房7988元起。另有平日泳池+浴場遊園券3900元，即可暢遊日式主題園區。

▲礁溪捷絲旅。（圖／業者堤供，下同）

礁溪捷絲旅則推出季節限定「春日小匠人」住房專案，結合角色扮演、手作體驗與戶外遊程，打造寓教於樂的親子假期。專案兩天一夜雙人房3348元起，三天兩夜四人房10,044元起，透過官網訂房並加購高鐵車票，5月底前可享75折起優惠。

▲住礁溪捷絲旅三天兩夜可免費玩金車礁溪蘭花園附設動植物生態館。

專案以「小小匠人」為主題，入住即贈職人變身禮包，兩天一夜方案含住宿與早餐，並可加購手作體驗；三天兩夜方案則直接包含「藺草子」手作課程，並贈送金車礁溪蘭花園附設動植物生態館門票，可於園區觀察植物生態，並與水豚、狐獴近距離互動。