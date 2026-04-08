桃園後慈湖4/22回歸！步道升級＋AI展館亮相　試營運免費入園

▲後慈湖在經歷環境優化與館舍翻修後，將於4月22日起重啟試營運。（圖／桃園市風管處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

歷經3年環境優化與館舍整修後，桃園大溪後慈湖將於4月22日重啟試營運，入園全免費。此次不僅升級步道與遊憩空間，更首度導入AI數位互動與特色餐飲服務，民眾可於明（9日）起上網預約，搶先走進這座隱身山林的「歷史後花園」。

▲園區內新增觀景平台與湖畔休憩空間，能以第一排視角俯瞰後慈湖。

桃園市政府表示，此次翻修共有三大亮點。首先，遊客可從慈湖遊客中心步行約1.6公里森林步道進入後慈湖，沿途沉浸在豐富生態與芬多精，不需再轉乘接駁車。園區內也新增觀景平台與湖畔休憩空間，能以「第一排視角」俯瞰後慈湖如鏡面般的碧綠水色，預計將成打卡新亮點。

▲後慈湖塵封三年的神祕面紗即將重啟。

館舍也同步升級，一號辦公室轉型為沉浸式歷史展館，透過AI投影與互動技術，重現1960年代生活場景，六大策展區中，規劃為跨越世紀交會、夫人旗袍時尚、第一家庭萌寵、慈湖人間仙境、行館生活日常、再現電影時光，讓遊客可與歷史影像「同框」，感受跨時空的互動體驗。

▲▼第四展區：慈湖人間仙境；第五展區：行館生活日常。







二號辦公室則引進「蕃薯藤TINA」打造餐飲空間，除了大量使用桃園在地食材，並創新慈湖限定特色餐飲，包括蔣中正先生喜歡的總統苦花魚、蔣夫人喜愛的俄羅斯軟糖、經國先生大溪豆乾平民美食、結合慈湖素材的慈湖風華咖啡等，品嚐美食之餘也能聆聽故事。

▲後慈湖試營運期間採線上預約，每日開放4梯次。

試營運期間採線上預約制，每日開放4梯次（09:00、10:00、11:00、13:00），每梯次限額50人，預約成功即可免費入園。風管處表示，未來正式營運後將恢復收費，全票100元、團體票80元及優待票50元，將視近期試營運情形調整並視情況增加開放梯次。有興趣民眾明早9點後可至「桃園市後慈湖入園申請系統」預約。