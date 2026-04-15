登山小白也能輕鬆拿百岳！台中大坑5-1號步道　懸空木棧道超刺激

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

想攻略台中大坑登山步道，初階的可以試試大坑6號到大坑10號步道，想要進階一點的可以試試大坑1號到大坑5號步道。我們這天是從「大坑5-1號登山步道」上，銜接大坑5號登山步道抵達頭嵙山，再從大坑5號登山步道下，雖然有點難度，但不至於會很難走。

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大坑登山步道導覽圖

大坑5-1登山步道停車

大坑5號登山步道和大坑5-1號登山步道相距不遠，都要從中興嶺的方向過來，大坑5-1號登山步道登山口會先抵達。這裡其實沒有規劃停車場，大家都停在路邊或是樹下，只要不影響人車進出就可以了。

大坑5-1登山步道入口

▲入口處道路不是很寬敞，都是這種很原始、有小石頭的山路。

▲長約1.6km，來回大概1.5～2小時。

大坑5-1登山步道環境

這是一條結合文學與生態的「手作文學步道」，以日本作家水上勉的《布朗青蛙從樹上下來》故事為主題，遊客們可以如同主角布朗般攀爬、觀察。沿途有8處故事互動點，是親子休閒、認識山林生態的熱門選擇。

▲還有休憩的座椅，是可愛的青蛙造型。

▲一開始覺得山路還蠻好走的，而且兩邊都是樹林，根本不太會曬到太陽。

▲沒想到沒多久後就是相思木棧道，不過這一段還不算太陡。

▲相思木棧道走到底繼續銜接石頭路，然後會看到一個電塔，這裡的視野很好，讓人覺得心曠神怡。

▲這裡是定點解說區，好像假日的時候都有導覽解說，有點像在森林裡的教室的感覺。

▲道路不會很陡，而且一路環境也很好，走起來很輕鬆。

▲一旁有小心蛇出沒的告示牌。

▲這棵樹木長得很特別，幾乎是90度的生長！

▲一路都是走在森林裡的感覺，平日中午雖然遊客不多，不過經過的山友都會互相打招呼，很振奮！

▲原本以為快到了，沒想到還沒到一半，沿途很多跟著布朗去旅行的解說牌，我們都會稍微停下來看看，這或許也是爬山過程的小驚喜。

▲爬過一段又一段的相思木棧道，就抵達台中市建城90周年紀念碑了，這是由獅子會貢獻的，也是大坑5－1號登山步道的打卡點之一。

▲終於抵達第一個涼亭，這個是二嵙亭。在這裡泡茶的山友們還跟我們打招呼，問我們要不要喝茶，真的是太友善了。

▲接著又是往下的相思木棧道，不過這個是階梯式的、不是懸空式的，所以還蠻輕鬆的。

▲經過一段長長的懸空相思木棧道之後，我們抵達城中亭，這是第二個涼亭。

▲第三個涼亭是茶歇亭，但是終點是黑松亭！

大坑5-1登山步道終點

我們以為大家都是爬到終點黑松亭而已，後來才知道黑松亭只是步道的一個過客，因為從黑松亭旁邊的五棵松過去就是大坑5號登山步道了。只要沿著大坑5號登山步道，再走20分鐘，就可以抵達大坑登山步道的至高點—頭嵙山！

大坑5號步道

從黑松亭過後就算是大坑5號登山步道了，走幾公尺就可以看到五棵松。原來這裡就是傳說中的五棵松，這裡真的是太美了，美到讓人覺得幾乎要摒住呼吸！這裡的視野很好，而且微風徐徐吹來，覺得很舒服，真的沒想到台中也有這麼美的地方！

▲這裡步道有點高，而且是懸空的，同行的朋友有稍微的懼高症，一度覺得需要克服心理。

▲旁邊有小小觀景台，這裡需要停留一下，左邊就是北屯、右邊就是新社，一望無際。

▲高峰亭也是一個至高點，爬到這裡的時候會覺得鬆了好大的一口氣！

▲我們途中遇到的山友都很友善，然後都會指引我們再走多久就可以到頭嵙山了。

▲這裡應該是抵達頭嵙山前的最後一個觀景台，可能因為距離頭嵙山不遠了，所以很少人在這裡休息。

▲再經過快樂亭，大坑5號登山步道的涼亭還蠻多的。

▲走到底就是頭嵙山！

大坑5號登山步道終點—頭嵙山

這裡有兩個涼亭，一個是頭嵙亭，另外一個是一嵙亭，真的很多人在這裡泡茶！神奇的是，這裡是沒有供水的，但是山友們都自己揹水上來，在這裡泡茶聊天。中間還遇到一群外國人，對方問我們這裡是否有提供水，結果這群山友們聽到馬上招呼他們過去喝水。

頭嵙山三角點

旁邊就是昔日台中市（還沒縣市合併前）的海拔最高點，也就是頭嵙山三角點，海拔859公尺。我們在這裡拍照的時候才知道，原來它是編號41號的台灣小百岳之一！莫名的、意外的，我就拿到了人生第一座台灣小百岳，覺得很感動又很驚喜。

雖然對專業的山友來說這個根本就是一塊小蛋糕，但是對於我們這種初階的爬山者，是很值得紀念的！回程在山友的建議之下，我們從大坑5號登山步道下山，覺得輕鬆許多。不過抵達大坑5號登山步道登山口之後才發現，路口有柵欄寫著施工中封閉，所以提醒大家暫時不要從大坑5號登山步道進來！

大坑5－1號登山步道

地址：台中市北屯區斜頭巷

營業時間： 24小時

飛天璇

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