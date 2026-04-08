春日限定「雪」景！瑞芳桐花季懶人遊　200元包導覽+搗粢粑

▲2026新北市客家桐花祭「在瑞芳有福桐享共下行」4/19登場。（圖／翻攝自Facebook／瑞芳區公所；下同）

記者胡至欣／綜合報導

春天限定「雪景」來了！隨著氣溫回暖，全台各地桐花悄然綻放，為山林披上一層白紗。「2026新北市瑞芳區桐花祭」將於4月19日登場，從山徑到聚落，一路鋪滿白色花毯，今年主打「桐遊小徑」小旅行，結合步道秘境、在地文化與手作體驗，一整天行程直接幫你排好，堪稱懶人系春遊首選。

桐花小旅行規劃兩條深度路線，包括微挑戰的「四腳亭砲臺」與輕鬆訪古尋幽的「粗坑口煤窯步道」，帶領遊客漫步山林步道，感受桐花紛飛的自然景致，同時認識瑞芳的礦業歷史與人文故事，結合DIY搗粢粑（麻糬）體驗，讓旅程不只是看風景，更能動手、動口、動感情。

兩梯次行程將於當天上午8點出發，每人報名費僅200元，包含導覽解說、暖心午餐、活動保險與特色小禮，還加碼送100元遊園券，可直接在現場攤位折抵消費，等於邊走邊玩還能邊吃。

▲桐花小旅行規劃兩條深度路線。

不只賞花，桐花藝文活動同樣有料。下午2點於四腳亭吉安宮廣場舉行開幕儀式，將邀請民眾一起品嘗象徵春日浪漫的「桐花大蛋糕」，隨後登場的是客家音樂表演與在地團體接力演出，從旋律到人情味，都是瑞芳限定。

現場也設有文創與美食攤位，把桐花祭變成一場地方人文風情的饗宴。從白花紛飛的山林，到帶著煤礦記憶的老路徑，再到廟埕前的熱鬧人聲，將瑞芳不那麼觀光的一面，輕輕端上桌。

小旅行採線上報名，即日起至4月14日於「瑞芳區公所」臉書專頁開放，名額有限，額滿為止。