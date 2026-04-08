▲Club Med 南非海岸獵遊度假村7月開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全包式假期領導品牌Club Med今年備受矚目的兩大新開幕度假村，就是位於非洲的「南非海岸獵遊度假村（Club Med South Africa Beach & Safari）」，以及「馬來西亞沙巴婆羅洲 (Club Med Borneo)」，前者可一次享受海灘與獵遊，後者則能探索媲美亞馬遜的紅樹林生態、豐富野生動物與清澈海岸，即日起開放預訂，4天3夜2萬300元起。

▲旅客可以住進草原保護區，搭乘吉普車尋找非洲五霸。

「Club Med南非海岸獵遊度假村（Club Med South Africa Beach & Safari）」將率先於7月開幕，是品牌於南非東海岸的首座「謐境探索系列」，為南非唯一能同時享受無邊海灘與野生動物探險的全包式度假村。

度假村設計融入豐富的非洲文化，如當地傳統民族的圖騰、繽紛色彩，出色的視覺效果讓人眼睛一亮。旅客可先入住位於印度洋畔的海岸度假村，暢玩立式划槳、沙灘排球，並在海豚海岸體驗首間Club Med衝浪學校課程。

而距離海岸度假村約4.5 小時車程的草原保護區約有8000公頃，Club Med在此設有野奢帳篷屋「Vikela Safari Lodge」，旅客可以搭乘吉普車深入叢林尋覓「非洲五霸」，在自然懷抱中感受真實的野生探險，夜晚更能圍繞篝火，隨傳統舞蹈與樂團演出感受非洲文化與熱情氛圍，打造兼具海灘悠閒與叢林冒險的獨特假期。

▲▼Club Med沙巴婆羅洲11月開幕。

而「Club Med沙巴婆羅洲 (Club Med Borneo)」則是品牌在亞洲第二座謐境探索度假村，將於11月16日開幕。度假村選址於距離馬來西亞亞庇約兩小時車程、被譽為「沙巴隱奢秘境」的瓜拉潘尤 (Kuala Penyu)，旅人可近距離探索媲美亞馬遜的紅樹林生態與豐富野生動物，同時坐擁如馬爾地夫般純淨的白色沙灘與清澈海岸。

業者表示，近年台灣旅客旅遊趨勢，已逐漸從傳統熱門城市轉向更具自然深度與探索價值的目的地。根據沙巴旅遊局觀光數據統計，台灣旅客赴沙巴人次持續成長，2025 全年較前一年成長近兩成，顯示沙巴正快速崛起成為新興海島旅遊熱點。

▲旅客可以欣賞綿延4公里的白沙海岸。

而沙巴婆羅洲度假村作為品牌於亞洲的重要布局，延續與自然共融的度假理念，結合廣達17公頃原始腹地與4公里綿延白沙海岸，打造兼具隱私感與探索體驗的全新度假村，為旅客帶來更具深度與奢華的海島度假新選擇。

▲Club Med沙巴婆羅洲客房示意圖。

度假村共擁有 400 間客房，其中包含 39 間謐境探索系列套房，入住即可進入專屬私享空間，享受獨立泳池、尊榮酒吧與專屬禮賓服務。

▲也能深度探索紅樹林。

村內也精心規劃眾多文化體驗，旅人可參與環境教育工作坊，透過導覽與互動體驗，認識婆羅洲的豐富生態系統與永續理念；在紅樹林獨木舟之旅中，近距離感受濕地生態與自然景觀。

喜愛深度探索的旅客，也有多元精選行程，包括黃昏遊船穿梭克里亞斯河，觀察長鼻猴、銀葉猴與各類鳥類，夜幕降臨後，螢火蟲點亮整片紅樹林，呈現婆羅洲最具代表性的自然奇觀；或參加在地文化探索之旅，造訪傳統村落（如 Mari Mari 文化村），親身體驗五大原住民族的生活。目前業者推出開幕優惠，4天3夜最低2萬300元起。

▲▼安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店。（圖／業者提供）

而奢華酒店品牌安納塔拉（Anantara）旗下「安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店」，則能舒適的感受非洲的大自然與生命力。

安納塔拉斯坦利與利文斯通維多利亞瀑布酒店僅設 16 間頂級套房，每間房間皆擁有私人花園或保護區景觀。走出陽台，斑馬與羚羊自在穿梭於草原之中；回到室內，則是結合傳統元素與現代設計的舒適空間。

▲維多利亞瀑布。（圖／業者提供）

從酒店出發，僅需幾分鐘即可抵達舉世聞名的維多利亞瀑布。瀑布約1.7 公里長、從逾100 公尺高的水流傾瀉而下，轟鳴聲在數公里外依然清晰可聞。透過專屬嚮導的帶領，旅人能走進雨林小徑，從不同角度感受瀑布氣勢，並深入了解這片土地的地質演變與文化意涵。

▲還能體驗搭車參加觀獸之旅。（圖／業者提供）

酒店所在的私人野生動物保護區面積廣達6000英畝，是觀賞非洲五霸 —獅子、豹、大象、犀牛與水牛的絕佳場所。每日可選擇上午或下午驅車觀獸之旅，或參與健行行程，親身觀察長頸鹿、斑馬與各式鳥類。特別值得一提的「犀牛保護體驗」，讓賓客在旅程中同時參與自然守護行動。