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台中「比手臂粗壯」巨無霸潤餅！只賣100元一份抵兩餐

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

「正宗手工現作潤餅」是前陣子暴紅的台中巨無霸潤餅，最近因為迷上潤餅的關係，所以連續吃了很多間台中潤餅。這天剛爬完山，原本是想去買粘全潤餅的，沒想到抵達攤子前居然看到公休的告示，所以想到這間正宗手工現作潤餅。

▲▼正宗手工現作潤餅。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

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地點

▲▼正宗手工現作潤餅。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲位於篤行路和日進街口，這附近很熱鬧，很多小吃美食。

▲▼正宗手工現作潤餅。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

菜單
潤餅目前大份是100元，小份是90元，看了Google上面3個禮拜前的評論，好像是剛漲價。但是後來又發現，價格好像會彈性調整，會隨著菜價的高低而調整。

▲▼正宗手工現作潤餅。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

環境＆製作過程
網路說正宗手工現作潤餅每天大排長龍，有的網友排了半個小時才買到。但是不知道是熱潮過了，還是我們過了用餐時間才來，這天只有我們一組客人，所以還蠻快的。據網友的分享，闆娘的兒子因為車禍的關係需要闆娘照顧，所以闆娘其實很辛苦。

▲▼正宗手工現作潤餅。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲旁邊正在手工製作潤餅皮。

▲▼正宗手工現作潤餅。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲攤子上面就是香菜、炒菜、蘿蔔乾、燒肉和魚鬆，另外旁邊還有豆芽和高麗菜。

▲▼正宗手工現作潤餅。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼正宗手工現作潤餅。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

潤餅
它的潤餅皮還蠻Q的，吃起來很有韌性，我的因為沒有加糖粉，所以吃起來比較清爽，而且滿滿的蔬菜，有豐富纖維。不過因為蔬菜多，會讓潤餅變得比較濕，進而影響到口感，建議還是早一點吃完。至於味道，可能因為加的是燒肉，而不是滷肉或爌肉，所以味道和香氣都會比較單一純粹。

▲▼正宗手工現作潤餅。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼正宗手工現作潤餅。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲來看看這潤餅有多大，大概跟我手臂一樣長，但是比我的手臂還粗！

▲▼正宗手工現作潤餅。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲為了要拍照才切剖面的，一切開真的是滿滿的料！

心得
我很認真的吃，但是也只能解決一半，另外一半只好當晚餐或是隔天午餐。網路上有人建議吃不完的那一半可以氣炸過再吃，味道會變得很不一樣。粉絲頁上面有網友留言，老闆娘賣的是心意而不是手藝，我覺得這句話很傳神。

正宗手工現作潤餅

地址：台中市西區篤行路215號
電話：0902－275839
營業時間：11：30－22：00

飛天璇
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