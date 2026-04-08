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日本哈根達斯「脆脆流心」2種新口味引進台灣　嚐鮮價99元

▲▼哈根達斯（Häagen-Dazs）日本限定「脆脆流心系列」推出全新2種口味， 。（圖／哈根達斯提供）

▲哈根達斯日本限定「脆脆流心系列」推出2種新口味 。（圖／哈根達斯提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

哈根達斯（Häagen-Dazs）今年3月推出2種日本限定「脆脆流心」口味，有黑可可草莓冰淇淋、蜂蜜鹹奶油餅乾冰淇淋，不少網友狂讚好吃，台灣即日起也吃得到，全台門市與7-11限量開賣，嚐鮮價只要99元。

▲▼哈根達斯（Häagen-Dazs）日本限定「脆脆流心系列」推出全新2種口味， 。（圖／哈根達斯提供）

▲脆脆流心黑可可草莓冰淇淋。

▲▼哈根達斯（Häagen-Dazs）日本限定「脆脆流心系列」推出全新2種口味， 。（圖／哈根達斯提供）

▲脆脆流心蜂蜜鹹奶油餅乾冰淇淋。

此2款冰淇淋今年3月10日在日本開賣，並找來湯姆貓與傑利鼠合作，不少日本網友試吃狂讚「鹹奶油餅乾冰淇淋非常棒」、「2種口味都好吃」、「脆脆口感讓人上癮，吃完一個就想再吃一個」。

「脆脆流心黑可可草莓冰淇淋」為草莓冰淇淋搭配草莓醬再放上烘烤黑巧餅乾；「脆脆流心蜂蜜鹹奶油餅乾冰淇淋」則是鮮奶油冰淇淋結合蜂蜜、檸檬以及烘焙海鹽奶油餅乾，即起於哈根達斯門市以及7-11販售，原價149元，特價99元。4月24日起多入組將在全聯、大全聯、家樂福等通路上架。

▲▼COLD STONE分別攜手紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油有限公司合作推出全新「蛋糕冰品化」聯名系列。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE分別與紅葉蛋糕、CREAM CO.鮮奶油推出「蛋糕冰淇淋」聯名系列。（圖／COLD STONE提供）

另外，COLD STONE（酷聖石）的「鮮奶油蛋糕冰淇淋」系列限時販售至16日。

其中，紅葉蛋糕聯名口味為「黑森林狂想曲」，以黑森林蛋糕冰淇淋為基底，拌入巧克力蛋糕再擠上鮮奶油，並點綴黑苦巧克力削及酒漬櫻桃。

CREAM CO.鮮奶油有限公司聯名口味則推「楓糖核桃樂園」，楓糖冰淇淋拌入奶油酥餅、海綿蛋糕，再搭配鮮奶油、海鹽核桃。

關鍵字： 美食情報 美食雲 哈根達斯 COLD STONE

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