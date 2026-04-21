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嘉義火雞肉飯「油蔥香氣足、肉質軟嫩」　搭配流汁荷包蛋超對味

桃桃's旅人手札

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桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

來到嘉義怎能不來碗火雞肉飯呢？嘉義火雞肉飯可說是百家爭鳴、各具特色，如果可以的話，我每一家都想吃吃看！這篇要分享的是相當多人推薦的火雞肉飯名店「民主火雞肉飯」，正餐時段店門前經常能見到長長的排隊人潮，在Google高達4.2顆星、一萬兩千多則評論，如此驚人的人氣！

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交通方式＆停車資訊
位於嘉義市東區民族路上，鄰近嘉義東市場。這裡可是火雞肉飯一級戰區，有民主火雞肉飯、阿樓師火雞肉飯、東門雞肉飯和平店、和平嘉義火雞肉飯、嘉義人火雞肉飯等。附有免費停車場，我們是停在不遠處的「日月亭（吳鳳民族站）」，步行至民主火雞肉飯約7分鐘。

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

環境介紹

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲假日非用餐時間也需要排隊，店內滿滿的用餐人潮。

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲內用座位區並不大，蠻擁擠的。

菜單
除了招牌火雞肉飯、火雞肉片飯之外，還有各式滷味、熟食、涼菜，湯類品項也很豐富，有紫菜湯、筍干湯、小腸湯、骨仔肉湯等。

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

推薦餐點

火雞肉飯 40元
有淋上油蔥跟雞油，油蔥味非常的搶眼，吃起來更加鹹香，但稍微蓋過雞油香氣，稍嫌可惜些。雞肉吃起來很軟嫩，米飯軟硬適中、粒粒分明，不是軟爛的口感。

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲一定要搭配荷包蛋才對味，讓蛋汁流到白飯裡，實在是太美味了！

苦瓜 40元

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲苦瓜份量很少，美奶滋有點太多了。

龍鬚菜 40元

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲龍鬚菜的份量偏少，吃起來有一點老，有點失望。

筍干湯 30元

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲筍干湯裡的筍干很多，吃起來也很脆口，但沒有什麼味道，湯頭偏清淡。

▲▼民主火雞肉飯。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

心得
民主火雞肉飯的火雞肉飯油蔥香氣十足，雞油香氣偏淡些。雞肉吃起來很軟嫩，米飯軟硬適中，粒粒分明。醬汁也都給得很足，吃起來非常有味道，算是重口味。很多人都推薦他們家的小菜，但這次點了兩道小菜，都覺得還好，可以避開不點。整體來說民主火雞肉飯對我們來說沒有什麼特別的記憶點，若是沒有吃過的旅人們，還是可以來吃吃看。

民主火雞肉飯

地址：嘉義市東區民族路149號
電話：05－2162666
營業時間：10：00－20：40

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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