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客美多咖啡攜手寶可夢推限定餐點　再送吊飾盲包

▲客美多咖啡攜手寶可夢，今日起合推期間限定餐點與周邊。（圖／記者黃士原攝）

▲客美多咖啡攜手寶可夢，今日起合推期間限定餐點與周邊。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自名古屋的客美多咖啡攜手寶可夢，今日起合推期間限定餐點，除了3款主題餐點可以免費獲得可愛吊飾盲包外，同時開賣寶可夢造型收納瓶。6月16日前，會員點購寶可夢餐點並於結帳登錄，即有機會抽中「百變怪造型插卡的明太子醬蝦排抱枕」。

▲客美多咖啡攜手寶可夢，今日起合推期間限定餐點與周邊。（圖／記者黃士原攝）

▲客美多咖啡與寶可夢合作餐點隨機附贈寶可夢吊飾盲包（共3款造型）。（圖／記者黃士原攝）

▲客美多咖啡攜手寶可夢，今日起合推期間限定餐點與周邊。（圖／記者黃士原攝）

▲百變怪明太子醬蝦排堡（330元）。（圖／記者黃士原攝）

▲客美多咖啡攜手寶可夢，今日起合推期間限定餐點與周邊。（圖／記者黃士原攝）

▲快龍卡士達布丁醬冰與火（230元）。（圖／記者黃士原攝）

▲客美多咖啡攜手寶可夢，今日起合推期間限定餐點與周邊。（圖／記者黃士原攝）

▲飄飄球起司球（180元）。（圖／記者黃士原攝）

繼布丁狗、酷洛米之後，客美多咖啡與寶可夢合作推出限時活動，今日開賣3款主題餐點，「快龍卡士達布丁醬冰與火（230元）」以牛奶霜淇淋搭配卡士達布丁醬、焦糖與海鹽焦糖碎粒；「百變怪明太子醬蝦排堡（330元）」則是酥炸蝦排結合濃郁明太子醬，「飄飄球起司球（180元）」外酥內Q，咬開後牽絲起司香濃誘人。每款餐點隨機附贈1個寶可夢吊飾盲包（共3款造型）。

▲客美多咖啡攜手寶可夢，今日起合推期間限定餐點與周邊。（圖／記者黃士原攝）

▲客美多咖啡全台門市也販售寶可夢造型收納瓶。（圖／記者黃士原攝）

此外，客美多咖啡全台門市也販售寶可夢造型收納瓶，外型取自客美多兒童飲料迷你果汁杯，售價350元。品牌同步推出會員限定活動，4月8日至6月16日期間，會員點購寶可夢餐點並於結帳登錄，即有機會抽中「百變怪造型插卡的明太子醬蝦排抱枕」，名額共2名。

▲藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出22款扭蛋。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」，推出22款限定扭蛋，有徽章、裝飾吊飾及壓克力貼飾等小物，4月24日前限時登場。「裝飾吊飾」是貓咪們化身鮪魚壽司喵、軍艦喵、甜點喵等模樣；「壓克力貼飾」結合藏壽司獨有「鮮度君」設計搭配各種貓咪；另有10款徽章。

藏壽司今日起有滿額贈活動，消費達1000元並追蹤官方粉專、加入LINE好友綁定會員即可獲得。贈品有「mofusand貓福珊迪」原創透明文件夾；4月15日起則是「mofusand貓福珊迪」裝飾吊飾，2款贈品各限量1萬2400個，送完為止。

關鍵字： 美食雲 客美多 寶可夢

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