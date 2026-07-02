河內「火焰雞鍋」烈酒燃盡只留土雞鮮甜！連3年入選越南米其林

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

越南河內老城區美食推薦這家，米其林推薦過的餐廳「Bếp Prime」，菜單推薦必點火焰雞火鍋，可以自己淋酒的火燒雞視覺效果十足，火鍋還非常好吃。每道越式料理皆有著極高水準，菜單隨便點都好吃，絕對是一家需要大力推薦的越南河內美食！

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位置＆外觀

位在河內老城區，距離三十六古街、還劍湖、河內大教堂等河內景點都很近。坐落在老房子裡，裝潢擺飾有著濃濃越南特色，不僅很受到國外觀光客喜愛，越南人心中評價也很高。

內用環境

▲內用座位數蠻多的，挑高天井空間沒有壓迫感，用餐環境相當舒適。

▲2023至2025連續三年獲得越南米其林推薦，吃過以後完全可以明白原因。

推薦餐點

火焰雞火鍋

必點料理絕對就是這道火焰雞火鍋！用特製的火鍋裝盛，視覺效果相當吸睛，還會讓客人進行桌邊點火秀，不僅好吃更是好玩。

▲服務人員會先將烈酒倒入竹簍中，讓客人自己淋上去變成火焰雞。（《ETtoday新聞雲》提醒：喝酒不開車、未成年請勿飲酒。）

▲烈酒在燒炙過程中大多已揮發掉，所以火焰雞火鍋不會有很濃的酒精味，僅留下清新的甘甜好滋味。

▲火焰秀結束後，再協助將全雞分切、放置火鍋中，最後倒入高湯待重新滾煮過後，就能大口品嚐美味的火焰雞火鍋。

火焰雞火鍋使用的是土雞肉，所以有著極度Q彈的口感，美味關鍵在於湯頭無比甘甜，無論蔬菜、豆腐都煮得十分入味，愛喝湯的人真的會一口接一口喝個不停。獲得全場一致稱讚，火焰雞火鍋不愧是Bếp Prime的必點招牌菜，沒有吃到這道可以說是白來了！

生菜包蝦肉米線

這道是我私心推薦必點菜色，新鮮食材組合在一起就是好吃，而且可以補充大量生菜營養，與特製越式醬汁的組合實在完美，讓我一人連吃好幾卷。

牛肉生春捲

會將春捲紙、生菜、牛肉、醬汁分別放置，讓大家依照喜好自己包。Bếp Prime除了食材都很新鮮外，醬料的製作也很用心，像這個就有點像是蒜蓉醬，和牛肉意外地搭。

越式炸春捲

Bếp Prime還有一點我很喜歡的是，料理多會附上大量生菜，要單吃或是包著餐點吃都行，巧妙平衡炸物的油膩感，吃再多也不覺得膩。

炸馬鞭魚

很少看到馬鞭魚這樣豪邁上桌的，一樣是道視覺效果吸睛的特色料理。要開動的時候，服務生會再協助桌邊分切，讓你可以一次一塊，更方便品嚐細緻魚肉。

羅旺子醬蝦

▲酸甜羅旺子醬和海鮮料理都很百搭，蝦子更貼心去殼去腸泥，味道也會更加入味。

烤鍋牛

這道烤蝸牛和法式烤蝸牛不同，而是很道地的越式料理做法，會先將蝸牛肉取出切碎，並混合各式香料、其他食材後，再塞回殼中上桌。

特色烤豬肉

▲大塊松阪豬肉烤得恰到好處，口感彈脆、滋味鮮美，一樣非常推薦沾醬，鹹香微辣把層次感大大提升。

蒸蔬菜

▲想要多補充不同蔬菜營養的話，蒸蔬菜是個不錯選擇，把食材的原味牢牢鎖住。

心得

Bếp Prime絕對是我這次越南旅行中，吃過最喜歡也最推薦的一間河內美食！必點招牌火焰雞火鍋確實好吃，火燒時拍照、錄影的視覺效果都很強，重點是味道也很優秀。其他料理同樣無雷，每道菜的美味度我都相當滿意，推薦越南河內旅行一定要吃。

Bếp Prime

地址：12 Hàng Điếu, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000越南

營業時間：10：00－14：30、17：30－23：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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