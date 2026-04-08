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台北最強清粥小菜「小品雅廚」首開分店　信義店5/1開幕

▲台北最強清粥小菜「小品雅廚」首開分店。（圖／業者提供）

▲台北最強清粥小菜「小品雅廚」首開分店。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

有「台北最強宵夜場清粥小菜」之稱的「小品雅廚」，去年9月由經營「創義麵」、「新村站著吃烤肉」的鮪肚國際接手，經過半年營運後首度開出分店，信義店將於5月1日開幕，地點落腳在捷運市政府站對面、1號出口附近。

小品雅廚位於中山區中原街，鄰近台北捷運中山國小站，在地飄香超過30年，於2024年、2025年獲得米其林必比登推介。必比登官網介紹，小品雅廚以清粥小菜形式由晚間營業至清晨，每天提供20多道家常台式料理，選擇多元，且多為每天新鮮製作，並根據季節調整食材。

▲「小品雅廚」去年9月傳出頂讓消息，後來由經營「創義麵」、「新村站著吃烤肉」的鮪肚國際接手。（圖／翻攝小品雅廚臉書粉專）

去年9月，「小品雅廚」傳出頂讓消息，後來由經營「創義麵」、「新村站著吃烤肉」的鮪肚國際接手，董事長林勻凱表示，自己本身就是10多年老客人，喜歡在下班後來這裡品嚐獨特的家常味道，得知70多歲老闆想退休的消息後，為了不讓這個品牌、老味道消失，決定接手經營，不但不會更改店名，內外場的團隊都全留任，讓大家還是能吃到熟悉的清粥與小菜。

新團隊接手營運半年多後，小品雅廚即將首度開出分店─信義店，預計5月1日開幕，餐廳地點落腳在捷運市政府站對面、1號出口附近，營業時間自晚間6點至隔日凌晨5點。

▲姜滿堂高雄夢時代店迎來2周年慶，自4月9日至5月31日推出吃到飽活動。（圖／豆府集團提供）

另外，姜滿堂高雄夢時代店慶祝開幕2周年，4月9日至5月31日店裡菜單變成吃到飽模式，共有4種價位，599元的「親咕吃到飽」是入門首選，除了經典豬五花、雞肉，還能無限享用4款外酥內嫩的韓式炸雞。

若想讓味蕾體驗更上一層樓，699元的「揪哇吃到飽」超值精選方案，可解鎖鮮嫩多汁的各式牛肉品項。對海鮮情有獨鍾的朋友，可以選擇799元「大發吃到飽」，不僅肉品陣容全面進化，更豪邁納入鮮甜海味。

關鍵字： 美食雲 台北最強清粥小菜 小品雅廚

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