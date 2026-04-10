東京櫻花季必存攻略！盤點當地15處賞櫻名所　划船穿梭花海間

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳莉玟

每年三月下旬至四月上旬，正是東京櫻花盛開的最佳賞櫻時間，整座城市也隨之進入一年中最熱鬧的東京櫻花季。櫻花盛開時一片粉紅色的東京街頭，總能看見染井吉野櫻、昭和櫻、八重櫻、大島櫻、河津櫻等各種櫻花花開，在如此浪漫氛圍之下，心中也不自覺地幸福了起來。

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上野恩賜公園

作為東京都內最受歡迎的賞櫻名所之一，「上野恩賜公園」內種植超過1,200棵櫻花樹，以染井吉野尤其耀眼，每當滿開時，東京人就知道－新年的社交季節來了。櫻花季期間，上野恩賜公園步道兩側宛如粉色隧道，吸引無數人潮前來席地而坐。

藍色野餐墊鋪滿中央至兩側，啤酒、串燒、歡笑聲、乾杯聲，形成一條流動的春日宴席，你很容易猜測哪一個是公司新人迎新會、朋友初見、戀人熟成、鄰居再會、或是剛開始曖昧的情侶，每個角落都在上演百人舉杯的熱鬧場景，將春日節奏直接推向了高潮。

▲從正門往噴水池方向的櫻木林道，櫻花遮天蔽日；警察署公園前入口的大寒櫻通常早開，是搶先打卡的指標。



新宿御苑

距離繁忙熱鬧的新宿站僅10分鐘步行距離，新宿御苑彷彿是東京人心中的一座秘密花園，安靜到連風聲都能聽見。偌大的新宿御苑內，能遇見日式、英式、法式庭園風格的園藝角落，有適合上百人席地野餐的大草坪、媲美森林規模的林木群、溫室、池塘，以及數不完的發呆長椅，每回入園，少說也得花上2小時，才心甘情願離開。

每到春天，新宿御苑園內擁有近千株櫻花，品種多達60種，從早開到晚開，也因為花期被大幅拉長。若是幸運，還能拍到櫻花與新宿地標 NTT DOCOMO代代木大廈同框的經典畫面。周末或尖峰時段入園必須預約，園內禁止飲酒，少了醉漢，多了份優雅，特別受到喜愛悠閒散步、靜靜賞櫻的東京人與旅人青睞，是想遠離人潮、慢慢看花的最佳選擇。

▲園內擁有近千株櫻花，品種多達60種，從早開到晚開，花期極長！記得別錯過中池旁那一棵櫻花樹，能同時拍到湖景倒影與代代木大廈地標！



井之頭恩賜公園

被認為是東京最浪漫的賞櫻地點！櫻花樹垂到湖面上，東京情侶會專程至此租小船，划進粉紅色的湖心，彷彿談了一場日系戀愛，據說情侶若能順利划船而不吵架，感情也會更加深厚。翻過森林感濃厚的御殿山小丘，再走過一段被樹林環繞的小徑，西園是井之頭恩賜公園的櫻花樹聚集地。

春天的西園不喧嘩也不刻意，更沒有為賞櫻祭典特別打造的場景，有的只是「吉祥寺人每年都這樣過春天」的生活日常，好比說，人們騎著單車而來、牽著狗、推著嬰兒車、邊走邊聊地自然走進了春天，我還記得那幾張最靠近櫻花樹下的長椅，總是來了一組又一組賞花的人，與此同時，草地之上，除了鋪上一地的陽光與花影，也張羅各式野餐墊，大家不只享受野餐的佳餚與啤酒，更是聊著音樂、談論咖啡、畫起素描、交流生活、育兒或工作的煩惱與快樂。

▲往三鷹之森吉卜力美術館的方向走，西園旁的文化交流廣場，櫻花總是最早開，不妨自備野餐墊，與其他東京人一起享受櫻花樹下的午後！



隅田公園

當春天來臨，隅田公園便躍升為「日本櫻花名所100選」之一了。櫻花樹沿著隅田川兩岸綿延數百公尺，隅田公園內的染井吉野櫻、大山櫻、枝垂櫻與大島櫻交錯盛放，與遠方的東京晴空塔形成動人景致；沿著隅田川公園漫步，一側是盛開的櫻花與遼闊水岸風景，另一側則能清楚望見東京最具代表性的地標東京晴空塔，這裡被公認為最能展現東京都市感與自然風景交融之美的賞櫻景點之一。

▲靠近言問橋一側，能拍到櫻花＋現代地標（晴空塔）＋江戶風情（屋形船）的完美同框。

目黑川夜櫻

當目黑川兩側粉紅燈籠亮起，800棵櫻花沿著河岸垂墜綻放，這不是一場單純的賞櫻，而是一場東京春季最迷幻的時尚盛宴。從中目黑站出來沿目黑川走，要有心理準備人潮極度擁擠，這裡不適合席地野餐，最內行的玩法是找間露台餐酒館，與友人共享粉紅香檳，在微醺中俯瞰這場人間盛放。

如果說白天的櫻花是純淨的詩意，那夜晚的目黑川就是屬於成人的粉紅派對。沿岸的櫻花與溫暖燈影交織，將河面染成深淺不一的瑰麗，這裡沒有野餐墊的擁擠，取而代之的是空氣中流動的香檳氣息與精緻香水味；不需要坐下來，只需順著人潮緩步前行，看著花瓣在燈光下閃爍，那種人工美學與自然生命力的極致疊加，正是目黑川無可取代的魔幻魅力。

千鳥之淵

如果說東京賞櫻是一場華麗的歌劇，千鳥之淵就是最壯闊的壓軸。沿著護城河兩岸伸展的櫻花隧道，像是把整座東京的粉紅都揮灑在了水面上。白天是波光粼粼的夢幻，夜晚則是燈光映襯下的幽玄。雖然千鳥之淵的划船排隊時間長到讓人懷疑人生，但在水面上與垂落的櫻花擦肩而過的那一刻，會發現所有的等待，都是為了這場與春天的親密接觸。

沿著北之丸公園往千鳥之淵公園，是著名的櫻花隧道；一定別錯過夜櫻點燈時段，花瓣飄落水面，與護城河構成的夢幻唯美景象，是東京賞櫻景觀的經典代表！

櫻神宮

東京世田谷區的櫻神宮，是一座以櫻花為主題的神宮，境內幾棵巨大的古櫻樹，與帶有櫻花刻印的屋簷相互襯映，勾勒出東京最雅緻的寺院風景。每逢春天，櫻神宮最動人的畫面，是祈願者將粉色願望絲帶繫在櫻花樹枝上，隨風飄動時，彷彿整座神宮都在輕聲訴說著春天的祝福。

近年來，櫻神宮最受歡迎的除了蕾絲御守，3月期間限定的櫻花季御朱印，更是所有櫻花迷爭相排隊的春日收藏品，如果想要得到櫻神宮櫻花季限定的御朱印，記得一大早就來排隊。

藏前神社

每逢春日，這裡會上演一場全東京最罕見的視覺盛宴，鳥居一側的粉白櫻花，與另一側盛開的金黃色金合歡（Mimoza）隔著參道對望。粉與黃的強烈對比，在碎石參道上交織成一種充滿生命力的春日色彩。藏前神社安靜地存在於社區日常中，幾乎只見在地居民出入，是一座名副其實的生活型神社，主祀倉稻魂命，自江戶時代以來，庇佑著周邊的米倉、工廠與庶民生活，如今則被許多創作者與小型品牌視為守護靈感與財氣的存在。

每逢春日，鳥居一側的老櫻樹綻放粉白花瓣，隨風飄落在碎石參道上，與另一側盛開的金黃色金合歡花交錯對望，這裡沒有攤販、沒有夜間點燈，卻總有熟門熟路的信徒悄悄排隊，只為捕捉那一瞬春光落下的畫面。主祀倉稻魂命的藏前神社，近年深受創作者與小型品牌喜愛，這裡的櫻花與金合歡花期重疊時間極短，是熟門熟路的攝影愛好者才會悄悄排隊捕捉的奇蹟瞬間。

代代木公園

在廣闊的草坪上，會看見練街舞的少年、玩滑板的女孩、隨興彈奏吉他的職人，還有無數野餐喝到微醺的靈魂。這裡追求的從來不是精緻的擺盤，而是一種「大家一起在春天裡撒野」的集體儀式感。往代代木公園北側走，中央廣場、櫻園和丘之廣場都是絕佳位置，建議帶張舒服的野餐墊，放下手機，把周圍的喧鬧與嬉笑聲聽入心底，那才是春天最真實的聲音。

飛鳥山公園

從江戶時代流傳至今的東京賞櫻名所，是東京市中心最有生活感的賞櫻地，漫山遍野都是歡笑聲與孩童的尖叫。早在300年前，江戶幕府八代將軍德川吉宗就在此種下櫻花，並開放庶民賞玩，這份「與民同樂」的基因流傳至今，讓這裡成為東京最有生活感的賞櫻地，600棵櫻花樹沿著小山頭綻放，開放感十足，會看見推著嬰兒車的年輕夫婦、帶著手作便當的老奶奶，這種不刻意營造、卻充滿溫度的日常感。

同時，飛鳥山旁就是東京僅存的路面電車都電荒川線，不妨站在天橋上往下拍，捕捉到懷舊的復古電車與兩旁櫻花林並行的畫面，這份獨有的鐵道櫻花畫面，是攝影師們每年的必爭之地。人潮雖然不少，但因為空間錯落有致，很容易找到一塊能安放野餐墊的草地，建議帶上簡單的飯糰與茶水，融入東京在地家庭的節奏，奢侈地浪費一個下午。

日本橋江戶櫻通

日本橋地區的建築都是氣派的西式石造風格，花朵則是纖細的日式浪漫，兩者碰撞出一種極其高級的和洋折衷氛圍感；路過的行人大多是穿著剪裁俐落套裝的上班族，或是牽手慢行的優雅老夫老妻，沒有喧嘩，只有對美的安靜凝視。當櫻花瓣落在百年銀行的石柱旁，一定能感受到一種屬於東京大人的克制與內斂。

櫻花祭期間，COREDO 室町、新光三越與高島屋周圍會舉辦週末市集，現場販售的櫻花限定禮品或職人小食，精美程度堪比藝術品，如果不趕時間，挑一對櫻花主題的器皿帶回家，就是這趟旅行最好的紀念。

六本木毛利庭園

每一棵櫻花樹的位置、每一盞燈的角度都像是被計算過的，六本木的財力與品味，讓這裡的櫻花，看起來就是長得特別高級！庭園造景極美，背景是森大樓，特別建議黃昏過來，看看櫻花、摩天高樓，與餘暉、燈光形成的精準比例美學！

芝公園

距離東京鐵塔最近的距離，不是在它的正下方，而是站在芝公園的櫻花樹下，抬頭看著那抹紅與粉的交疊，如果說，東京賞櫻地點有地標經典感，那一定是芝公園與東京鐵塔的組合了。芝公園是東京市內歷史最悠久的公園之一，與隔壁的增上寺連成一片，江戶時代的古樸佛寺與最現代的東京地標，在櫻花季完成了一場橫跨百年的對話。

這裡的櫻花數量雖不如其他賞櫻名所那般鋪天蓋地，但當粉色花海襯著東京鐵塔時，卻有一種無法忽視的浪漫昭和感，因為大家都有一種默契，要把最美的視角留給那座照亮東京的塔。喬個角度，輕鬆就能拍到鮮紅鐵塔被櫻花簇擁的畫面，是東京最經典、也最能代表「我人在東京」的一幕！

日比谷公園

▲櫻花數量不算壯觀，但勝在人潮稀疏且位置極佳，尤其是在銀座逛街逛累了，最適合繞過來喘口氣、不用跟人擠！

西鄉山公園

隱藏版的代官山私藏地，因為要爬一小段坡，過濾掉了大部分的觀光客，是懂得慢生活的人才會去的地方。位處高處可以俯瞰中目黑，如果天氣夠晴朗，還能遠眺富士山，氛圍極其安靜。

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