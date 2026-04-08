東京頂級燒肉「Ushigoro S.」將登台　落腳北市大直商圈

▲東京頂級燒肉「Ushigoro S.」將登台。（圖／取自Ushigoro S.官網）

記者黃士原／台北報導

日本頂級燒肉進軍台灣。富錦樹集團即將引進位於東京、主打全包廂式空間與全程專人服務的「Ushigoro S.」，餐廳將落腳星級餐廳林立的台北大直商圈，目前已在人力銀行召募員工。

Ushigoro（うしごろ）是日本知名連鎖燒肉集團，主打頂級A5黑毛和牛燒肉，旗下擁有5個餐飲品牌，Ushigoro S.主打高檔燒肉，提供全包廂式空間、全程專人服務，東京有3家分店，其中銀座店在日本的美食評論網站上「Tabelog」擁有4.04的高分。

▲東京頂級燒肉「Ushigoro S.」由富錦樹集團代理。（圖／取自Ushigoro S.官網）

繼代理「挽肉と米」、「I'm donut？」、「Mercer Brunch」等品牌之後，富錦樹集團也將引進Ushigoro S.，根據該公司在人力銀行的召募資訊，餐廳地點落腳星級餐廳林立的台北大直商圈（樂群三路），同時比照日本，提供包廂空間、專人服務，以及使用自日本空運直送的頂級和牛。

▲燒鳥すみか插旗台北「4月下旬開幕」，復刻大阪名店鳥匠いし井。（圖／業者提供）

另外，復刻大阪名店「鳥匠いし井（Torisho Ishii）」的「燒鳥すみか」插旗台北，餐廳預計4月下旬開幕，4月11日優先與國泰世華銀行合作，開放VIP卡友搶先預訂。4月19日全面對外開放預訂。

位於大阪的「鳥匠いし井」，自2017年起蟬聯米其林一星、被譽為「日本最強燒鳥」，預約困難程度堪比搶熱門演唱會門票。社長石井吉智（Yoshitomo Ishii）人稱「大將」，自創立以來，便以其特立獨行的「石井流」風格改寫燒鳥的定義。