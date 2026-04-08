新北美術館周年演唱會卡司曝光　還有煙火秀、市集免費玩

▲4月25日、26日於美術館戶外園區將有煙火及無人機展演。（圖／新北市文化局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

迎接新北市美術館開館一周年，新北市文化局將於4月25日、26日在戶外園區舉辦周年慶活動，集結演唱會、市集、煙火與無人機燈光秀，從白天一路嗨到夜晚。

▲4月25日將由情感系歌手徐暐翔揭開序幕（左）、近期投入電子音樂領域的創作才女白安（右）。



▲饒舌新秀Gummy B與盜魂爵士樂團 Soul Heist合作演出；畢書盡攜手新北市交響樂團跨界共演。



兩天演出卡司亮點十足，包含徐暐翔、白安、畢書盡攜手新北市交響樂團跨界演出，以及Gummy B與金曲樂團宇宙人輪番登場。活動下午4點由市集揭開序幕，晚間7點演唱會接力開唱，打造戶外音樂盛典。

4月25日演出將由情感系歌手徐暐翔揭開序幕，還有近期投入電子音樂領域的創作才女白安，帶來所愛的音樂曲風與新的創作；壓軸則由情歌王子Bii 畢書盡攜手新北市交響樂團跨界共演，以流行旋律融合弦樂，交織出層次豐富的音樂饗宴。

4月26日則邀請饒舌新秀Gummy B開場，並與盜魂爵士樂團Soul Heist攜手共演，透過藍調與爵士語彙的融合，帶來節奏鮮明且層次多變的現場音樂體驗，壓軸由金曲最佳樂團宇宙人，以充滿活力與療癒感的音樂風格，為周末夜晚畫下精彩句點。

除了音樂演出，兩天晚間8點40分皆有煙火與無人機燈光展演，結合科技點亮夜空；園區內同步規劃風格市集，並串聯捷運通廊主題市集，集結在地品牌與文創攤位，讓民眾從鶯歌火車站一路逛到美術館。

▲戶外園區規劃2日風格市集，集結在地品牌與文創攤位。



文化局表示，周年活動特別將戶外園區轉化為城市音樂舞台，透過跨界演出與開放空間的結合，讓藝術不只在館內發生，更延伸至城市日常，形塑全民共享的文化場域，邀請民眾在春日周末走進美術館，享受演出、市集與夜間展演交織的藝文饗宴。