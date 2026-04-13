創業130多年！必點近江牛壽喜燒便當　隱身滋賀縣草津車站裡

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

這家創業130多年（明治22年、1889年）的老字號「南洋軒」，除了近江牛壽喜燒好吃之外，小菜也不馬虎，而且第一次看到便當裡有溫泉蛋，很喜歡！

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位置

▲草津車站內的南洋軒櫃台不是很大，而且和伴手禮混在一起，如果不是有香味，很容易錯過。

介紹

近江牛便當有壽喜燒、牛排和燒肉，除了和牛便當外，也有幾款南洋軒創業以來就很受歡迎的豆皮壽司便當，據說還有炸蝦。這裡也有賣草津450年老餅舖「うばがもちや 本店」的伴手禮，招牌是乳房造型的うばがもち。它是種偏柔軟的麻糬，北海道紅豆滑順紅豆餡，上面是白豆沙與山藥做的，單吃有一點甜，配茶恰到好處。

便當

配菜是一般壽喜燒店常見的豆腐、蒟蒻、香菇，算是蠻專業的，畢竟有些只是壽喜燒「肉」便當，配菜沒那麼講究。近江牛非常軟嫩，感覺有兩種不同肉，一種比較油、一些純瘦肉，軟嫩油甜。壽喜燒的醬汁甜中帶鹹，火速扒完整個便當，一點也不覺得膩口，即便它是冷的。

▲▼因為車站沒地方坐，只好帶回飯店吃，便當盒還蠻精緻的，看著就舒服。

比較特別的是便當中有一個蛋，而且是溫泉蛋，大概是用來取代吃壽喜燒要沾生蛋，但畢竟便當中不可能附一個生蛋。這個構想還不錯，況且有不少日式壽喜燒或是日本料理，也是提供溫泉蛋用來沾涮好的壽喜燒。

▲底下的飯吸滿壽喜燒的醬汁非常好吃，即便是冷的、有一點成塊了，但美味依舊，日本就是有本事讓便當的飯冷了都好吃。



南洋軒

地址：滋賀県草津市追分1－1－33（草津車站內有實體店）

營業時間：09：00－18：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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