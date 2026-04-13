ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

創業130多年！必點近江牛壽喜燒便當　隱身滋賀縣草津車站裡

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼南洋軒。（圖／小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

這家創業130多年（明治22年、1889年）的老字號「南洋軒」，除了近江牛壽喜燒好吃之外，小菜也不馬虎，而且第一次看到便當裡有溫泉蛋，很喜歡！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼南洋軒。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼南洋軒。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲草津車站內的南洋軒櫃台不是很大，而且和伴手禮混在一起，如果不是有香味，很容易錯過。

介紹
近江牛便當有壽喜燒、牛排和燒肉，除了和牛便當外，也有幾款南洋軒創業以來就很受歡迎的豆皮壽司便當，據說還有炸蝦。這裡也有賣草津450年老餅舖「うばがもちや 本店」的伴手禮，招牌是乳房造型的うばがもち。它是種偏柔軟的麻糬，北海道紅豆滑順紅豆餡，上面是白豆沙與山藥做的，單吃有一點甜，配茶恰到好處。

▲▼南洋軒。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼南洋軒。（圖／小虎食夢網授權提供）

便當
配菜是一般壽喜燒店常見的豆腐、蒟蒻、香菇，算是蠻專業的，畢竟有些只是壽喜燒「肉」便當，配菜沒那麼講究。近江牛非常軟嫩，感覺有兩種不同肉，一種比較油、一些純瘦肉，軟嫩油甜。壽喜燒的醬汁甜中帶鹹，火速扒完整個便當，一點也不覺得膩口，即便它是冷的。

▲▼南洋軒。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼因為車站沒地方坐，只好帶回飯店吃，便當盒還蠻精緻的，看著就舒服。

▲▼南洋軒。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼南洋軒。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼南洋軒。（圖／小虎食夢網授權提供）

比較特別的是便當中有一個蛋，而且是溫泉蛋，大概是用來取代吃壽喜燒要沾生蛋，但畢竟便當中不可能附一個生蛋。這個構想還不錯，況且有不少日式壽喜燒或是日本料理，也是提供溫泉蛋用來沾涮好的壽喜燒。

▲▼南洋軒。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼南洋軒。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲底下的飯吸滿壽喜燒的醬汁非常好吃，即便是冷的、有一點成塊了，但美味依舊，日本就是有本事讓便當的飯冷了都好吃。

南洋軒

地址：滋賀県草津市追分1－1－33（草津車站內有實體店）
營業時間：09：00－18：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►滋賀縣Tabelog牛排百名店！130年精肉舖直營專攻「近江牛」
►高雄十大肉燥飯＋必比登美食雙重推薦　清甜肉羹也是必點招牌
►傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻　肉質脆Q香甜零腥味

關鍵字： 南洋軒 日本美食 達人美食 美食情報 美食雲 日本特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

《逐玉》公孫鄞機場遭圍堵　李卿雙手合十求饒

推薦閱讀

超厚切牛舌台幣300有找！鳥取超值深夜燒肉　就在米子車站前

超厚切牛舌台幣300有找！鳥取超值深夜燒肉　就在米子車站前

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！開箱東京隱藏版貴州料理

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！開箱東京隱藏版貴州料理

福岡天神必吃！蟬聯多年Tabelog炸豬排百名店　切面粉嫩油脂甜美

福岡天神必吃！蟬聯多年Tabelog炸豬排百名店　切面粉嫩油脂甜美

只有當地人才知道！新埔菜市場30年老麵攤　黑白切每桌必點

只有當地人才知道！新埔菜市場30年老麵攤　黑白切每桌必點

7-11寄杯買1送1、全家咖啡5折起

7-11寄杯買1送1、全家咖啡5折起

麥當勞APP送雞塊、抽7大優惠券　新推「麥粉市集」點數換限定包

麥當勞APP送雞塊、抽7大優惠券　新推「麥粉市集」點數換限定包

創業130多年！必點近江牛壽喜燒便當

創業130多年！必點近江牛壽喜燒便當

白沙屯媽祖4/16抵北港　交通疏運一次看

白沙屯媽祖4/16抵北港　交通疏運一次看

今年到京都必訪任天堂博物館、teamLab

今年到京都必訪任天堂博物館、teamLab

「真淑美麗」中一字請吃龍蝦+龍虎斑

「真淑美麗」中一字請吃龍蝦+龍虎斑

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市「4.8顆星個人鴛鴦鍋」4/18熄燈

九州慢吞吞列車　時速40的浪漫

內湖景觀咖啡「價格隨喜、每人限一杯」

台南看埃及展+周邊玩法必去158元吃到飽

日航夏威夷假期x美國之傲號郵輪　海陸空玩全體驗

長江三峽最新凱璇號 x 張家界山水

2026北橫賞螢地圖發布　帶你尋訪桃園螢火蟲

点爭鮮30款壽司「買一送一」　3門市每周二、四限定

不只海芋！陽明山3處「紅楓」正美

苗栗泰安免門票景點一日遊！

熱門行程

最新新聞更多

7-11寄杯買1送1、全家咖啡5折起

麥當勞APP送雞塊、抽7大優惠券　新推「麥粉市集」點數換限定包

創業130多年！必點近江牛壽喜燒便當

白沙屯媽祖4/16抵北港　交通疏運一次看

今年到京都必訪任天堂博物館、teamLab

「真淑美麗」中一字請吃龍蝦+龍虎斑

高雄創意拌麵！從剁椒皮蛋吃到奶醬松露

日航夏威夷假期x美國之傲號郵輪　海陸空玩全體驗

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366