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挪威郵輪徵「郵輪夢想家」　免費搭船玩美國再送6萬旅遊金

▲▼挪威郵輪。（圖／業者提供）

▲NCL挪威郵輪攜手美國國家旅遊局與中僑旅行社，在台徵選「郵輪夢想家」創作者到美國體驗。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

「Fly + Cruise」已成為近年台灣出境旅遊市場的重要趨勢，看準遊輪旅遊結合深度體驗與自由行程的優勢，NCL挪威郵輪攜手美國國家旅遊局與中僑旅行社，於台灣推出全新企劃《NCL Cruise Dreamer to USA 郵輪夢想家・美國啟航》，公開徵選影音創作者，只要年滿21歲即可報名，獲選後可到美國搭乘挪威郵輪，並獲得6萬6666元的旅遊金。

▲▼挪威郵輪。（圖／業者提供）

▲挪威郵輪在巴哈馬有私人島嶼，並打造水上樂園。

挪威郵輪以提供靈活多元的度假體驗聞名，從單人房到頂級度假套房都有，不管是獨旅客或家庭出遊都能滿足。目前旗下21艘郵輪航線遍及加勒比海、阿拉斯加、歐洲、亞洲、澳洲、南美洲及夏威夷等數百個目的地，在巴哈馬更擁有專屬私人島嶼「大馬鐙礁」，提供結合海上與岸上活動的沉浸式度假體驗。

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲上圖左起為挪威郵輪銷售總監黃麗聰，中僑旅行社董事長林雲鶴，美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如。（圖／記者蔡玟君攝）

美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如表示，台灣赴美人次屢創新高，更擁有多個遊輪港口，是「Fly + Cruise」的熱門選擇，同時今年時值美國國慶250周年、FIFA 世界盃足球賽開打，和66號公路百年慶，豐富的活動結合遊輪旅遊，讓旅客可以盡情享受美國魅力。

▲▼挪威郵輪。（圖／業者提供）

▲獲選者將可前往美國體驗挪威郵輪航線。

此次推出的《NCL Cruise Dreamer to USA 郵輪夢想家・美國啟航》徵選活動，將公開徵選一位「遊輪夢想家」，結合影音創作，挖掘搭乘挪威郵輪玩美國的魅力。活動從即日起開放網路報名，分為三階段徵選機制，最後選出一名得獎者，可享挪威郵輪指定美國航線體驗、新台幣6萬6666元旅遊金，以及「NCL Cruise Dreamer to America NCL 郵輪夢想家!美國啟航」聘書。

▲鹿兒島,城山展望台,鹿兒島城山飯店,天文館通,公主遊輪鑽石公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪鑽石公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

而公主遊輪則將於2027年展開史上規模最大的日本航季，由日本建造的姊妹遊輪「鑽石公主號」與「藍寶石公主號」聯手登場，整個航季將自東京地區作為母港出發，共推出78趟航次、50條獨特航線、航程天數從7天至28天不等。

在目前已曝光的行程中包括「賞櫻航程」，為期9天至24天，配合花季從南至北橫跨日本四大主島；「夏日節慶航程」則約8天至24天，深度體驗青森睡魔祭、德島阿波舞祭、高知夜來祭等日本代表性慶典。「環遊日本與全覽之旅」長達9天至28天，沿途造訪大阪、廣島、長崎等知名城市，而「沖繩與台灣航程」約9天至18天，結合沖繩的亞熱帶風光與台北、花蓮的旅遊特色。

關鍵字： 遊輪旅遊 美國旅遊 挪威郵輪 美洲旅遊

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