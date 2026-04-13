高雄拌麵控快收藏！從剁椒皮蛋吃到奶醬松露　5種口味一次滿足

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「一川拌麵」位在高雄文化中心旁，提供的餐點品項多樣，主打五種風味的拌麵，包含蒜香、麻醬、剁椒皮蛋、番茄皮蛋以及奶醬松露系列，也有飯食、咖哩飯、各式小菜與炸物可以挑選。每一份主食都會附上水煮蛋、兩份小食及大骨清湯，清湯喝起來爽口，內用可以再續加！

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菜單

拌麵推薦試試帶有微辣椒麻香氣的剁椒皮蛋，還有吃起來微酸微甜很開胃的番茄皮蛋拌麵。偏好奶香的人可以選質地滑順的奶醬松露。肉品可以搭配壽喜牛五花、厚實軟嫩的舒肥雞胸，以及麵衣酥脆、肉質扎實不乾柴的炸豬排。炸物小菜也是這裡的特色，有剁椒皮蛋拌油條、酸辣炸餃子，想吃更豐富可以加點。

餐點

剁椒皮蛋壽喜牛五花拌麵 225元

附水煮蛋、清湯、兩道手作小食，喜歡吃辣可以點這碗剁椒皮蛋口味，吃起來帶點微辣感與些許椒麻香氣，攪拌後讓滋味更加濃郁香醇。

▲麵條帶點嚼感，能夠充分吸附醬汁，吃起來很涮嘴。

▲壽喜牛五花肉質扎實，融合了醬香與甘醇風味。

▲主食有附水煮蛋、清湯以及兩份手作小食；清湯用大骨熬煮，湯頭味道清爽，內用可以再續加。

▲兩份小食搭配水煮蛋，讓整份餐點份量增加不少飽足感。

番茄皮蛋炸豬排拌麵 190元

附水煮蛋、清湯、兩道手作小食，番茄皮蛋拌麵吃起來清甜開胃，微酸微甜的味道中多了九層塔的香氣。炸豬排的外層麵衣酥脆，肉質扎實不乾柴，味道微鹹帶甜。

奶油松露舒肥雞胸拌麵（190元）

▲附水煮蛋、清湯、兩道手作小食，偏好奶香的人適合點這一道，奶油醬與松露醬攪拌後，麵條帶點嚼勁與滑順感。

▲經過舒肥處理的雞胸肉厚實且保有軟嫩口感。

剁椒皮蛋拌油條 60元

▲現炸油條拌入剁椒皮蛋，吃起來酥脆，吸附香辣醬汁後很順口。

酥炸黑輪片 50元

▲黑輪片炸到外層金黃，口感酥脆且帶有魚漿的香氣。

酸辣炸餃子 75元

▲炸餃子外皮酥軟，肉餡帶有清香，淋上酸辣醬後增加風味。

空間外觀

一川拌麵

地址：高雄市苓雅區林泉街30號

營業時間：11：00－14：00、17：00－20：00（周一店休）

電話：0936－366680

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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