桃園桐花祭4/18起浪漫登場　13處秘境集章可參加抽獎

▲桃園桐花祭針對兒童設計專屬體驗。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園桐花祭活動」7日於市府綜合會議廳宣布啟動，副市長蘇俊賓表示，桃園桐花祭不僅只是賞花之美，更承載客家族群百年歷史脈絡，見證桃園客家文化與產業的發展，藉由在地協會的參與，展現桐花的深度意涵，成為一場既美麗又會說故事的景觀盛宴。

蘇俊賓指出，今年活動延續過往「桐樂會」廣受好評的親子同遊體驗，更擴大結合龜山、蘆竹、大溪、龍潭及楊梅等五區的資源，用一朵朵的桐花整合賞景步道、特色美食與在地文化體驗，規劃出多元的深度遊程，讓桐花祭成為傳遞歷史與跨世代對話的最佳媒介。邀請民眾透過這些路徑走訪桃園各地，在欣賞浪漫「五月雪」之餘，更能深入探索地方風貌與歷史軌跡。

▲桃園桐花祭，規劃多元深度遊程。（圖／市府提供）

客家局指出，「2026桃園桐花祭」將於4月18日至5月9日隆重登場，今年以「賞桐Give Me Five」為主題，聯結龜山、蘆竹、楊梅、龍潭及大溪等五大行政區。活動規劃了5大賞桐區域、5場桐樂會、13處賞桐秘境及8條桐花小旅行路線，並針對兒童設計專屬體驗。主視覺以「童話桐花遊樂園」為概念，邀請YOYO家族、兒童樂團J HALL等團隊演出，打造充滿童趣的親子同樂場域。

客家局進一步指出，活動內容包含牛汶水、桐花粄及粢粑等客家美食手作，還有小小祭伯公漢服體驗及親子著色趣，旨在讓客家文化向下扎根。此外，今年特別推出「官方LINE帳號電子集章活動」，民眾前往13處秘境集章即可參加抽獎，獎項包含任天堂Switch等好禮。

包括：市議員陳美梅、市府客家事務局長范姜泰基、龍潭區長鄧昱綵、大溪區長徐景揚、蘆竹區長李岳壇、龜山區長張嘉平、楊梅區長施永恭、桃園區公所副區長邱創正、客家文化基金會董事王介禧、古正君、監察人李建榮等均一同出席。