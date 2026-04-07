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「飛航＋郵輪」長程線團費漲1萬　第三地轉機可省錢

▲公主遊輪「太陽公主號」美食,遊輪美食。（圖／記者彭懷玉攝）

▲多家遊輪業者表示仍在觀察國際油價影響，目前尚未有明顯漲幅。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／台北報導

國際油價上漲，已開始反映在出國團費，但旅行社業者觀察，「遊輪產品」在這一波漲幅潮中價格相對穩定，尚未出現明顯漲幅，主因為遊輪燃料成本多為提早規劃，不過在台灣備受歡迎的「Fly Cruise（飛航＋郵輪）」團體產品，受到機票附加燃油費調漲，長程線漲幅最高達1萬元。

▲▼TTE旅展，台北國際觀光博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲品保協會常務副理事長、尊榮假期總經理劉奕樑。（圖／記者蔡玟君攝）

遊輪整體未出現明顯漲幅　「Fly Cruise（飛航＋遊輪）」因機票最高漲1萬

品保協會常務副理事長劉奕樑觀察，如基隆港出發的純遊輪產品價格相對穩定，尚未出現明顯漲幅，整體而言仍具價格優勢。主因為遊輪燃料成本多為數年前就規劃與鎖定成本，短期內較不易受到國際油價波動影響，不像航空機票需要即時反應燃油成本。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲飛到國外的「Fly Cruise（飛航＋遊輪）」團體產品因機票關係團費上揚。（圖／記者彭懷玉攝）

而目前市場常見的「Fly Cruise（飛航＋遊輪）」產品，整體漲幅主要來自機票端，其中長程線機票價格上漲幅度約落在新台幣5000元至1萬元不等，約為5%至10%，並直接反應在團費上。

劉奕樑也表示，短程亞洲航線方面，機票漲幅相對較小，平均約增加新台幣2000元至2500元，整體仍在可控範圍內；若換算為美元，短程線漲幅多可壓在100美元以內。

出國消費想省錢　業者：可考慮「第三地轉機」分散票價壓力

針對未來出國旅遊規劃如何聰明選擇，劉奕樑建議，由於國際情勢尚未明朗，油價走勢仍具不確定性，旅客若已預訂機票，應密切留意航空公司燃油附加費的調整公告，相關費用多會提前公布，若預期將調漲，建議可提早開票以降低成本。

此外，也有部分旅客選擇透過第三地轉機以分散票價壓力，例如從新加坡、泰國，或中國大陸如上海、北京等地出發，部分航線票價漲幅相對較低，亦可作為降低整體旅費的替代方案。

▲麗星郵輪探索星號將於11月16日以母港首航高雄港，並前往日本、越南、菲律賓等地。（圖／高雄港務分公司）

▲麗星郵輪探索星號已開始收取每人每晚600元燃油費。（圖／業者提供）

▲▼美國之傲號。（圖／挪威郵輪提供）

▲▼挪威郵輪與公主遊輪均表示仍在觀察中。（上圖／挪威郵輪提供，下圖／記者彭懷玉攝）

▲蒙特內哥羅（黑山共和國）巴爾,蒙特內哥羅,黑山共和國,巴爾Bar,公主遊輪。（圖／記者彭懷玉攝）

部分遊輪業者開收燃油費　推更多優惠讓旅客「玩得划算」

麗星郵輪則已從3月20日起開收「燃油附加費」，以基隆港出發的探索星號為例，每人每晚收取600元燃油費。業者表示，該費用並不包含在船票內，需在船上額外收取。

但未來會因應國際情勢與油價進行滾動式調整，也不排除有降價或取消的可能；而麗星夢下其他遊輪，同樣向旅客收取燃油費用，依據遊輪、航次不同，價格也不同。

麗星郵輪也表示，為了讓旅客能感覺玩得物超所值，也推出一系列優惠，包括指定航次送消費金，65歲以上樂齡族的艙房費享85折，而暑假航次12歲以下兒童免費，最多2位。

NCL挪威郵輪則表示，目前尚未有調漲計畫，但若油價繼續上漲的話不排除會調，可能調整方向為每人每晚10美元（約新台幣320元），依據航次天數收取。公主遊輪指出，目前持續關注國際油價情況，目前尚未有調整計畫。

關鍵字： 遊輪旅遊 公主遊輪 挪威郵輪 麗星郵輪 歐洲旅遊 亞洲旅遊 美洲旅遊

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