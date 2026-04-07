壽司郎新光三越左營店4/13開幕　 厚切中腹特價70元

▲壽司郎新光三越左營店4/13開幕。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎高雄版圖再增1家，新光三越左營店4月13日開幕，同時祭出多項限定好康活動，4月19日前厚切中腹壽司特價70元，4月20日至4月26日生食活鮑魚特價40元，單筆用餐滿350元即送優惠小卡。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台分店超過50家，4月13日開幕的新光三越左營店是高雄第7家店。慶祝開幕，品牌也推出多項限定好康，4月19日前厚切中腹特價70元，4月20日至4月26日生食活鮑魚特價40元。

▲厚切中腹。（圖／壽司郎提供）

除了特價商品，4月13日於結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費滿350元以上，即贈新光三越左營店限定資料夾1個，送完為止。4月19日前，單筆消費折扣後滿350元以上，即贈送壽司郎新光三越左營店折價小卡1張，限下次用餐使用，消費滿300元以上，可依序折抵40元、60元、80元，每筆消費限用1次。

▲藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出22款扭蛋。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出22款限定扭蛋，「裝飾吊飾」是貓咪們化身鮪魚壽司喵、軍艦喵、甜點喵等模樣；「壓克力貼飾」結合藏壽司獨有「鮮度君」設計搭配各種貓咪；另有10款徽章。

▲滿額贈的裝飾吊飾。（圖／藏壽司提供）

藏壽司4月8日起有滿額贈活動，消費達1000元並追蹤官方粉專、加入LINE好友綁定會員即可獲得。贈品有「mofusand貓福珊迪」原創透明文件夾；4月15日起則是「mofusand貓福珊迪」裝飾吊飾，2款贈品各限量1萬2400個，送完為止。