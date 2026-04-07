ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

壽司郎新光三越左營店4/13開幕　 厚切中腹特價70元

▲壽司郎。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎新光三越左營店4/13開幕。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎高雄版圖再增1家，新光三越左營店4月13日開幕，同時祭出多項限定好康活動，4月19日前厚切中腹壽司特價70元，4月20日至4月26日生食活鮑魚特價40元，單筆用餐滿350元即送優惠小卡。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台分店超過50家，4月13日開幕的新光三越左營店是高雄第7家店。慶祝開幕，品牌也推出多項限定好康，4月19日前厚切中腹特價70元，4月20日至4月26日生食活鮑魚特價40元。

▲厚切中腹。（圖／壽司郎提供）

除了特價商品，4月13日於結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費滿350元以上，即贈新光三越左營店限定資料夾1個，送完為止。4月19日前，單筆消費折扣後滿350元以上，即贈送壽司郎新光三越左營店折價小卡1張，限下次用餐使用，消費滿300元以上，可依序折抵40元、60元、80元，每筆消費限用1次。

▲藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出22款扭蛋。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出22款限定扭蛋，「裝飾吊飾」是貓咪們化身鮪魚壽司喵、軍艦喵、甜點喵等模樣；「壓克力貼飾」結合藏壽司獨有「鮮度君」設計搭配各種貓咪；另有10款徽章。

▲滿額贈的裝飾吊飾。（圖／藏壽司提供）

藏壽司4月8日起有滿額贈活動，消費達1000元並追蹤官方粉專、加入LINE好友綁定會員即可獲得。贈品有「mofusand貓福珊迪」原創透明文件夾；4月15日起則是「mofusand貓福珊迪」裝飾吊飾，2款贈品各限量1萬2400個，送完為止。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 迴轉壽司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

等7年...Wanna One合體了！　穿制服跳〈PICK ME〉超感人

推薦閱讀

桃園桐花祭登場　13處秘境集章可參加抽獎

桃園桐花祭登場　13處秘境集章可參加抽獎

「飛航＋郵輪」長程線團費漲1萬　第三地轉機可省錢

「飛航＋郵輪」長程線團費漲1萬　第三地轉機可省錢

印尼「凱娜克咖啡」插旗信義區！3大系列台灣限定　開幕買1送1

印尼「凱娜克咖啡」插旗信義區！3大系列台灣限定　開幕買1送1

杜拜隨手拍1張照上傳　他最重恐關2年罰百萬

杜拜隨手拍1張照上傳　他最重恐關2年罰百萬

壽司郎新光三越左營店4/13開幕

壽司郎新光三越左營店4/13開幕

台中新增3運動館！中部唯一標準滑冰場　還有棒球科技、兒童技擊

台中新增3運動館！中部唯一標準滑冰場　還有棒球科技、兒童技擊

油價衝擊「日本團費上漲10%」　旅遊業估：長程線多7000元

油價衝擊「日本團費上漲10%」　旅遊業估：長程線多7000元

最多可容納24人還有電梯！埔里質感民宿

最多可容納24人還有電梯！埔里質感民宿

基隆美味滷肉飯藏身藥燉排骨、麵店

基隆美味滷肉飯藏身藥燉排骨、麵店

十二廚月底前加碼4人同行1人免費

十二廚月底前加碼4人同行1人免費

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

穿制服免費玩小人國！3個周日限定

十二廚月底前加碼4人同行1人免費

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

濟州必玩2大沉浸式景點

北市「流蘇花」觀賞期到4月中

拜完北港朝天宮「必吃這3站」！

澎湖網美飯店2晚7000起　享早午餐、機車租借

3千坪「全台唯一梯田鳶尾花」在石門

基隆美味滷肉飯藏身藥燉排骨、麵店

熱門行程

最新新聞更多

桃園桐花祭登場　13處秘境集章可參加抽獎

「飛航＋郵輪」長程線團費漲1萬　第三地轉機可省錢

印尼「凱娜克咖啡」插旗信義區！3大系列台灣限定　開幕買1送1

杜拜隨手拍1張照上傳　他最重恐關2年罰百萬

壽司郎新光三越左營店4/13開幕

台中新增3運動館！中部唯一標準滑冰場　還有棒球科技、兒童技擊

油價衝擊「日本團費上漲10%」　旅遊業估：長程線多7000元

最多可容納24人還有電梯！埔里質感民宿

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366