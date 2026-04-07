台中新增3運動館！中部唯一標準滑冰場　還有棒球科技、兒童技擊

▲北屯國民暨兒童運動中心將設置滑冰場。（圖／台中市政府運動局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

台中運動版圖再擴張！台中市政府宣布，今年第2、3季將陸續啟用北屯國民暨兒童運動中心、西區兒童運動中心及烏日全民運動館，全市運動中心將增至17座，並以「一館一特色」規劃，強化專業訓練、科技應用與親子運動環境。

▲北屯國兒運最大亮點為設置中部唯一符合標準規格的滑冰場。



運動局指出，三座新場館依區域需求打造差異化設施，其中，北屯國兒運設有游泳池、體適能中心及綜合球場等6項設施，最大亮點為中部唯一標準滑冰場，未來除開放民眾體驗，也將作為選手培訓與賽事場地，培育冰上運動人才。

運動局進一步說明，烏日全民運動館則導入運動科技，結合棒球學苑訓練系統，串聯室內設施與周邊棒壘球場，打造完整訓練環境；館內規劃羽球場、健身房與多功能教室，戶外則設有步道與綠地，營造運動與生活融合的空間。

▲▼西區兒運以小海豹俱樂部為主題，延續原美軍俱樂部歷史場域意象；西區兒運家長等候區模擬圖。



另外，設於美村綜合服務園區的西區兒童運動中心，則以「小海豹俱樂部」為主題，場館主打兒童專屬運動場域，結合柔道、空手道、跆拳道等技擊項目，透過遊戲化設計提升孩子專注力與紀律感，並設有多功能球場與彈性教室，提供安全且適齡的運動體驗。