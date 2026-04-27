ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

濟州輕奢旅必住3間酒店！高空躺床看海　下樓直達超市、免稅店

▲▼濟州君悅酒店。（圖／記者周姈姈攝）

▲濟州君悅酒店擁有絕佳視野。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

濟州島近年因韓劇取景加持、國際級飯店與大型複合設施進駐，已成為結合「輕奢度假」與「購物娛樂」的一站式旅遊目的地。

▲▼濟州君悅酒店。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼濟州君悅酒店客房就能看海。（圖／ETtoday資料照）

▲▼濟州君悅酒店。（圖／記者周姈姈攝）

最高景觀飯店「濟州君悅酒店」　置身《單身即地獄》場景
位於濟州市核心地段的濟州君悅酒店，是島上最具代表性的高空景觀飯店之一，也是《單身即地獄》第三季天堂島的取景地。客房以現代簡約設計為主，大面落地窗可遠眺海景或城市夜景，營造出度假與都市兼具的氛圍。

▲▼濟州君悅酒店。（圖／記者周姈姈攝）

▲濟州君悅酒店樓下就是百貨。（圖／ETtoday資料照）

▲▼濟州。（圖／記者蔡玟君攝）

▲下樓就是超市。（圖／記者蔡玟君攝）

館內有多間餐廳、酒吧，還有無邊際泳池，樓下還有兩層樓購物商場，並集結上百種韓系品牌。知名超市「emart」下樓即達，樂天超市、知名樂天免稅店、新羅免稅店距離酒店走路也只要 5 分鐘，現在使用 Visa 於樂天免稅店門市消費，滿額最高可享 10% 優惠回饋，讓血拼更划算！此外，韓國無接觸支付極為盛行，旅客從住宿、用餐到逛街都能透過Visa享受感應支付的便利與海外刷卡高回饋，一站式滿足所有需求，特別適合想要「待在飯店就很享受」的旅客。

▲▼濟州JW萬豪。（圖／業者提供）

▲▼濟州JW萬豪酒店。（圖／翻攝自官網）

▲▼濟州JW萬豪。（圖／業者提供）

頂級奢華體驗　濟州JW萬豪酒店

主打高端度假體驗的濟州JW萬豪酒店，將品牌一貫的精緻服務與濟州自然景觀融合，打造靜謐奢華的度假氛圍。整體設計融入在地元素，空間寬敞且隱私性高，還能俯瞰濟州島壯闊的火山海岸線。

館內設有高級餐廳、水療設施，並引入火山岩泉水的室內外泳池與多種體驗，讓旅客能在此療癒身心，以慢節奏與放鬆感，讓旅客在旅途中真正「放空」。

▲▼濟州神話世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州神話世界度假園區有主題樂園、飯店、美食街、購物一站式滿足。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州神話世界。（圖／記者蔡玟君攝）

濟州神話世界度假區　一站式度假天堂
如果想要一次滿足吃、玩、買，濟州神話世界絕對是首選。這座大型複合式度假園區集結4間飯店與公寓式酒店、主題樂園、購物中心與多樣美食餐廳，不論親子旅遊或好友同行都相當適合。

▲▼濟州神話世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲濟州神話世界藍鼎酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州神話世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲濟州神話世界亦有購物與多家美食。（圖／記者蔡玟君攝）

度假區設有陸上樂園「神話世界主題樂園」與水上樂園，且入住園區飯店還有優惠，如入住神話飯店的旅客送水樂園入場券，入住藍鼎飯店、萬豪酒店的旅客，則贈送陸上主題樂園三項券任選，入住公寓式酒店的旅客則必須自費。

在度假區內還有各式韓式與異國料理餐廳，以及品牌商店街，白天玩樂、晚上逛街用餐，推薦至少在這裡玩兩天一夜，從從陸地樂園到購物，無論是大人小孩都能在這裡找到樂趣。

一年四季都好玩的濟州島，最令人讚不絕口的除了海島風景，觀光、美食、購物一站購足更堪稱是超ＣＰ快閃度假樂園。無論是在充滿設計感的精品咖啡廳享受午後、探訪隱藏版的文創店鋪，或是於精品雲集的樂天免稅店物色心儀已久的好物，使用 Visa 感應支付不僅能省去掏換零錢的繁瑣，讓節奏更顯從容，同時享有專屬的滿額回饋與折扣，將預算轉化為旅程中更多的獨特體驗。規劃下一趟海島旅行前，別忘了參考以下優惠清單，讓這份輕奢享受更添超值質感。


【韓國旅遊刷卡優惠懶人包】
1. 韓國優惠總覽
專屬連結：https://lihi.cc/bEwxQ

2.Trip.com
刷 Visa 享機票、飯店輸入指定優惠碼，折扣高達 $2,000（2026/9/30前）

3. 樂天免稅店
使用 Visa 於樂天免稅店門市，滿額最高享10%回饋（2026/6/30前

關鍵字： 韓國旅遊 濟州旅遊 飯店旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【左偏撞對向】桃園女地下道前左偏！氣囊全爆...8人驚嚇輕傷

推薦閱讀

勞動節連假國旅訂房率63.11%　馬祖破8成全台最高

勞動節連假國旅訂房率63.11%　馬祖破8成全台最高

枋山最新無敵海景咖啡廳！

枋山最新無敵海景咖啡廳！

5月壽星勞動節連假免費玩六福村　穿粉紅色「489元遊小人國」

5月壽星勞動節連假免費玩六福村　穿粉紅色「489元遊小人國」

COMEBUY推夏季限定「百香話梅冰綠」　鮮茶道2新品添加穀脆

COMEBUY推夏季限定「百香話梅冰綠」　鮮茶道2新品添加穀脆

超商珍奶日買2送2　勞動節咖啡買51送51

超商珍奶日買2送2　勞動節咖啡買51送51

基隆「望幽谷海景步道」回歸

基隆「望幽谷海景步道」回歸

永和隱藏版芝麻蔥燒餅4大塊只賣50！

永和隱藏版芝麻蔥燒餅4大塊只賣50！

姓名同音鮪魚任一字「4人同行1人免費」　

姓名同音鮪魚任一字「4人同行1人免費」　

新北10處「五月雪景點」健行兼賞花

新北10處「五月雪景點」健行兼賞花

濟州輕奢旅遊3間必住酒店

濟州輕奢旅遊3間必住酒店

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

水源市場最會排隊的便當店！

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

永和隱藏版芝麻蔥燒餅4大塊只賣50！

唐戶市場周末限定「海鮮屋台街」大啖百元壽司

再睡5分鐘「加1元多1杯」！國際珍奶節優惠　迷客夏送免費加料券

在昆士蘭　遇見最純粹的澳式靈魂

新藝文x新時尚　昆士蘭這次更好玩

昆士蘭解鎖新體驗　玩出你的Oz style

台北東區最強串燒插旗汐止

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！

熱門行程

最新新聞更多

勞動節連假國旅訂房率63.11%　馬祖破8成全台最高

枋山最新無敵海景咖啡廳！

5月壽星勞動節連假免費玩六福村　穿粉紅色「489元遊小人國」

COMEBUY推夏季限定「百香話梅冰綠」　鮮茶道2新品添加穀脆

超商珍奶日買2送2　勞動節咖啡買51送51

基隆「望幽谷海景步道」回歸

永和隱藏版芝麻蔥燒餅4大塊只賣50！

姓名同音鮪魚任一字「4人同行1人免費」　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366