濟州輕奢旅必住3間酒店！高空躺床看海　下樓直達超市、免稅店

▲濟州君悅酒店擁有絕佳視野。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

濟州島近年因韓劇取景加持、國際級飯店與大型複合設施進駐，已成為結合「輕奢度假」與「購物娛樂」的一站式旅遊目的地。

▲▼濟州君悅酒店客房就能看海。（圖／ETtoday資料照）

最高景觀飯店「濟州君悅酒店」 置身《單身即地獄》場景

位於濟州市核心地段的濟州君悅酒店，是島上最具代表性的高空景觀飯店之一，也是《單身即地獄》第三季天堂島的取景地。客房以現代簡約設計為主，大面落地窗可遠眺海景或城市夜景，營造出度假與都市兼具的氛圍。

▲濟州君悅酒店樓下就是百貨。（圖／ETtoday資料照）

▲下樓就是超市。（圖／記者蔡玟君攝）

館內有多間餐廳、酒吧，還有無邊際泳池，樓下還有兩層樓購物商場，並集結上百種韓系品牌。知名超市「emart」下樓即達，樂天超市、知名樂天免稅店、新羅免稅店距離酒店走路也只要 5 分鐘，現在使用 Visa 於樂天免稅店門市消費，滿額最高可享 10% 優惠回饋，讓血拼更划算！此外，韓國無接觸支付極為盛行，旅客從住宿、用餐到逛街都能透過Visa享受感應支付的便利與海外刷卡高回饋，一站式滿足所有需求，特別適合想要「待在飯店就很享受」的旅客。

▲▼濟州JW萬豪酒店。（圖／翻攝自官網）

頂級奢華體驗 濟州JW萬豪酒店

主打高端度假體驗的濟州JW萬豪酒店，將品牌一貫的精緻服務與濟州自然景觀融合，打造靜謐奢華的度假氛圍。整體設計融入在地元素，空間寬敞且隱私性高，還能俯瞰濟州島壯闊的火山海岸線。

館內設有高級餐廳、水療設施，並引入火山岩泉水的室內外泳池與多種體驗，讓旅客能在此療癒身心，以慢節奏與放鬆感，讓旅客在旅途中真正「放空」。

▲▼濟州神話世界度假園區有主題樂園、飯店、美食街、購物一站式滿足。（圖／記者蔡玟君攝）

濟州神話世界度假區 一站式度假天堂

如果想要一次滿足吃、玩、買，濟州神話世界絕對是首選。這座大型複合式度假園區集結4間飯店與公寓式酒店、主題樂園、購物中心與多樣美食餐廳，不論親子旅遊或好友同行都相當適合。

▲濟州神話世界藍鼎酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲濟州神話世界亦有購物與多家美食。（圖／記者蔡玟君攝）

度假區設有陸上樂園「神話世界主題樂園」與水上樂園，且入住園區飯店還有優惠，如入住神話飯店的旅客送水樂園入場券，入住藍鼎飯店、萬豪酒店的旅客，則贈送陸上主題樂園三項券任選，入住公寓式酒店的旅客則必須自費。

在度假區內還有各式韓式與異國料理餐廳，以及品牌商店街，白天玩樂、晚上逛街用餐，推薦至少在這裡玩兩天一夜，從從陸地樂園到購物，無論是大人小孩都能在這裡找到樂趣。

一年四季都好玩的濟州島，最令人讚不絕口的除了海島風景，觀光、美食、購物一站購足更堪稱是超ＣＰ快閃度假樂園。無論是在充滿設計感的精品咖啡廳享受午後、探訪隱藏版的文創店鋪，或是於精品雲集的樂天免稅店物色心儀已久的好物，使用 Visa 感應支付不僅能省去掏換零錢的繁瑣，讓節奏更顯從容，同時享有專屬的滿額回饋與折扣，將預算轉化為旅程中更多的獨特體驗。規劃下一趟海島旅行前，別忘了參考以下優惠清單，讓這份輕奢享受更添超值質感。



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