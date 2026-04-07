油價衝擊「日本團費上漲10%」　旅遊業估：長程線多7000元

▲國際油價上漲，出國團費也跟著調漲。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

國際油價持續攀升，3國籍航空即日起調整燃油附加費，連帶影響旅遊團費。旅行社業者分析，以台灣人最愛去的日本為例，團費除了受到油價影響，日本當地成本也增加，預估整體團費將上漲10%左右，而長程線最高可能會有7000元的漲幅。亦有業者因應此次油價調漲推出凍漲商品吸客，玩首爾最低免8000元。

▲日本仍是台灣人出國首選。（圖／記者蔡玟君攝）

日本團費平均漲幅10% 當地飯店、巴士也都漲價

晴日旅遊總經理黃清涼指出，日本團費不只受到此次燃油附加費調漲影響，也觀察到今年過年後，日本當地飯店、餐費、巴士報價均有調漲。他認為至暑假為止，整體市場的日本線團費平均漲幅落在10%左右，對業者來說，已收費的客人不受影響，其中價差業者自行吸收，新的客人會依據調漲後價格收費。

黃清涼也表示，第三季可能依據戰爭情形會再調整，但他認為即使到時戰爭結束、油價有下修，整體市場上的日本團費與2025年同期相比仍有5%的漲幅。

▲因應漲價潮，業者也推出凍漲商品。（圖／記者蔡玟君攝）

短程線團費平均增2000至3000元、長程線最高增7000 業者推凍漲商品

隨著油價調漲，旅遊業者紛紛調整產品售價，但亦推出凍漲商品。可樂旅遊表示，因應航空公司調漲燃油附加費，預估短線團費將有約2000元、長線約有3000至5000元不等的漲幅。

為降低旅客衝擊，可樂旅遊推出凍漲商品，清邁自由行5日每人1萬5999元起，限定4月14日出發；首爾清州樂翻天5日每人最低7999元起。

雄獅旅遊表示，目前各大航空公司陸續調漲燃油附加費，且旅遊目的地之飯店、餐廳及交通等費用成本也陸續調升，預估調漲團體行程產品團費。目前短程線如日、韓、東南亞團費漲幅約新台幣2000到3000元，長程線如美加、歐洲等漲幅則約為新台幣3000至5000元不等，未來將持續檢視國際情勢動態，進行滾動式調整。

因應外部環境近期面臨多重不確定性，雄獅旅遊已擬定包括密切關注航空公司動態、針對已報名旅客加速開票、靈活調整產品結構等三大作為因應。

世邦旅遊則表示，團費調幅依航空公司有不同，短程線團費約調漲2000元，長程線約調漲5000元，但也會依市場賣況有所不同，部分產品並未完全反映燃油附加費，世邦旅遊自行吸收價差。

旅天下則表示，因應稅金調整，各線預計團費調漲多少，會根據航線長短與航空公司的調幅來調整各線團費。短程線（如日、韓、東南亞）預計漲幅落在1000元至2000元之間，特別是東南亞線，若搭乘廉航或外籍航空，漲幅約1000至1500元；搭乘長榮、華航或星宇則反應約2000元。

長程線則因航程較長，受油價波動影響較大，反應成本約在3000元至7000元。業者也表示，接下來第二季檔期的售價就會因應實況，隨著各航司政策宣布，進而滾動式調整。

▲業者建議旅客可利用比價工具掌握需求。（圖／記者蔡玟君攝）

業者建議利用比價工具與彈性方案掌握需求

旅遊電商Trip.com表示，受國際油價波動影響，除燃油附加費調漲反映於機票成本外，部分涉及交通運能的旅遊產品（如船票或特定遊程）亦可能隨之動態調整。

平台目前正密切監測市場趨勢並即時更新供應商資訊，提供旅客最透明的價格參考；Trip.com建議旅客在規劃行程時，可多利用平台比價工具與彈性預訂方案，以掌握最符合預算與需求的旅遊選擇。

旅遊電商Klook表示，油價上漲可能導致旅遊成本增加，但目前平台的定價未出現明顯變化，匯率相對平穩，市場仍呈現觀望狀況。另旅客因為預期心理提早買機票，但觀察台灣旅客對旅遊產品的預訂仍維持原有周期，如住宿多在出發前60至90天預訂，景點門票約在出發前一個月購買，沒有出現明顯變動，所以短期影響不大，主要還是觀察油價對於整體民生消費的實際影響。