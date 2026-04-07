鰻魚飯、牛肉壽喜燒吃到飽　十二廚月底前加碼4人同行1人免費

▲現烤蒲燒鰻魚。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接春日好時節，台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳推出「春日和食饗宴」，餐檯匯聚現涮的牛肉壽喜燒、蒲燒鰻魚飯、鮑魚雞白湯拉麵等人氣料理，搭配松葉蟹腳吃到飽、鮪魚壽司盛合及櫻花系甜點。4月30日前透過官網預訂平日午餐或下午茶，可享4人同行1人免費限量優惠。

▲▼現涮牛肉壽喜燒。（圖／記者黃士原攝）

3月底登場的「春日和食饗宴」，熱食區主打多道經典日式料理，首推「現涮牛肉壽喜燒」，以洋蔥、時蔬與牛筋熬製基底，加入特製壽喜燒醬汁燉煮，牛肉吸附醬香後呈現甘甜濃郁風味，並提供現點現涮服務，由師傅掌握最佳熟度。

▲蒲燒鰻魚飯。（圖／記者黃士原攝）

▲日式鮑魚雞白湯拉麵。（圖／記者黃士原攝）

「蒲燒鰻魚飯」以清酒入醬長時間熬製，經反覆刷醬炙燒，使醬香層層滲入魚肉，鹹甜平衡、風味醇厚。「日式鮑魚雞白湯拉麵」以老母雞與豚骨慢火熬製4小時以上，搭配彈牙麵條與整顆鮑魚。

▲米茄田樂燒。（圖／記者黃士原攝）

其他日風熱食還有「米茄田樂燒」、「照燒雞腿排」、「日式煮炸豆腐」等料理，展現日式家常料理的細緻風味；現切肉品區則提供「爐烤美國肋眼牛排」、「現煎帶骨牛小排」、「迷迭香羊排與板腱牛」等選項，並可依個人喜好自由搭配多款佐醬。

▲▼御選關東煮。（圖／記者黃士原攝）

日式家常風味的「御選關東煮」，以昆布、柴魚及大骨為基底，細火熬製出清澈甘醇的高湯，搭配白蘿蔔、竹輪及口感鬆軟的「鱈寶」等食材。海鮮區除招牌松葉蟹腳吃到飽外，亦供應青花蟹、白蝦與醬漬鳳螺等豐富品項。冷食區則以壽司為亮點，「極上壽司卷盛合」集結蔥花鮪魚卷、星鰻酪梨卷、磯雪昆布海鮮卷、酥炸軟殼蟹卷與太卷壽司。

▲玄米茶奶霜舒芙蕾厚鬆餅。（圖／記者黃士原攝）

▲和風煎茶霜淇淋。（圖／記者黃士原攝）

甜點區同步換上春季主題，道明寺櫻餅、粉櫻馬卡龍、日式三色糰子與最中餅等經典甘味輪番登場，搭配現點現做「玄米茶奶霜舒芙蕾厚鬆餅」，以及用「和風煎茶霜淇淋」作為餐後收尾。

看準春季聚餐需求，十二廚同步推出期間限定優惠，4月30日前透過官網預訂平日午餐及下午茶，可享4人同行1人免費限量優惠。

▲台中金典酒店金園中餐廳4月30日前推出「呷福飽 粵吃粵飽」活動。（圖／取自台中金典酒店臉書）

另外，去年多家星級飯店祭出港點吃到飽搶客，今年除了部分業者加碼延長外，陸續也有其他飯店跟進，台中金典酒店金園中餐廳4月30日前推出「呷福飽 粵吃粵飽」活動，50道粵菜港點無限享用，菜色包括蜜汁叉燒、玫瑰油雞、糖醋咕咾肉、蒜茸粉絲鮮蝦、香酥鹹水餃、鮮蝦腐皮捲、蠔皇叉燒包、臘味蘿蔔糕、魚子燒賣、楊枝甘露等。

金園中餐廳吃到飽活動時間為4月1日至4月30日，需2人以上用餐，平日午餐990元+10%，晚餐1090元+10%，假日午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%。業者同時再加碼，4人同行再享1人免費優惠。

▲裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳推出粵韻下午茶，粵菜港點吃到飽。（圖／取自裕元花園酒店官網）

裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳4月1日起則是推出粵韻下午茶，14:30至16:30可享港式下午茶吃到飽，招牌港式點心與經典燒臘無限供應，包括君度橙花排骨、櫻花臘味炒飯、蜜汁靚叉燒、火腿蒸燒賣、韭黃炸春捲、脆皮馬蹄條、巧克力鉑金包等32道菜色，餐費每人899元+10%。