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印尼「凱娜克咖啡」插旗信義區！3大系列台灣限定　開幕買1送1

▲▼印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）。（圖／Kenangan Coffee提供）

▲印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」插旗台灣。（圖／Kenangan Coffee提供）

記者蕭筠／台北報導

印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」插旗台灣，首家門市落腳信義區新光三越A11，提供超過40種飲品，最低59元起，更有台灣限定「輕雪白拿鐵」、「十勝奶蓋」及「咖啡師美式」系列，目前試營運中，預計4月10日開幕。

▲▼印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲凱娜克拿鐵曾創下24小時賣出10萬杯紀錄。（圖／記者蕭筠攝，下同）

Kenangan Coffee 2017年發跡於印尼，以咖啡豆產國、冠軍咖啡豆與平均百元價格優勢搶攻市場，門市遍及新加坡、印尼、馬來西亞、澳洲、菲律賓與印度等國家，全球超過1300家門市。

招牌商品為加入印尼棕櫚糖的凱娜克拿鐵，其獨特風味更創下24小時賣出10萬杯的驚人銷量。

台灣店主打「美式覺醒」與「美式時光」2款配方豆，再以高壓萃取製程義式咖啡機確保品質；還有SOE冠軍限定系列，使用單一產區「峇里島金塔馬尼火山區咖啡豆」製成，有美式及拿鐵2種選擇。

▲▼印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲蜜桃P美式（左）、柳丁C美式（中）、開心果瑪奇朵（右）。

Kenangan Coffee再推台灣限定「輕雪白拿鐵系列」，有使用乳脂調飲的「抹茶輕雪拿鐵」、「白茉輕雪拿鐵」，用重乳調製的「十勝奶蓋系列」以及「咖啡師美式系列」等。

▲▼印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼棕櫚糖小鬆餅（上）、芋頭芝士鬆餅（下左），肉桂捲、巧克力酥。

▲▼印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

業者還提供多款烘焙輕食，如「棕櫚糖小鬆餅」、「仁當辣燻牛肉鬆餅」、「芋頭芝士鬆餅」、「龍蝦沙拉芝士鬆餅」等，以及任選2款只要89元的「蘋果酥」、「肉桂酥」、「巧克力酥」。

新店開幕，10日至12日祭出「飲品全品項買1送1」，限同糖量、冰量，凱娜冰系列與開心果瑪奇朵除外；10日至13日開賣限量「開心果瑪奇朵」，L杯139元、XL杯159元。

此外，註冊APP會員再送入會禮，可領5張29元折價券，折價券每杯限用1張；每日點開APP加碼領9元折價券2張，限當日使用。

▲▼Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）台灣菜單。（圖／Kenangan Coffee提供）

▲Kenangan Coffee台灣店菜單。（圖／Kenangan Coffee提供）

INFO凱娜克咖啡新光A11時光店
地址：台北市信義區松壽路11號2樓
營業時間：平日11:00-21:30；假日11:00-22:00
電話：02-2722-0369

▲▼BTS防彈少年團成員V（金泰亨）代言的韓國連鎖咖啡品牌「COMEPOSE COFFEE」首度插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲BTS防彈少年團金泰亨代言的「COMPOSE COFFEE」插旗台灣。

另外，由BTS防彈少年團成員V（金泰亨）代言的韓國連鎖咖啡品牌「COMPOSE COFFEE」本月也插旗台灣，一號店「南京復興門市」落腳遼寧街興國公園，目前試營運中，預計4月14日開幕。

COMPOSE COFFEE台灣首店以亮黃色、黑色系搭配V的大幅肖像窗貼，店內更同時配置外帶櫃台與自助點餐機，以縮短點餐與取餐時間。

▲▼BTS防彈少年團成員V（金泰亨）代言的韓國連鎖咖啡品牌「COMEPOSE COFFEE」首度插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲焦糖脆脆拿鐵（左）、招牌冰美式。

▲▼BTS防彈少年團成員V（金泰亨）代言的韓國連鎖咖啡品牌「COMEPOSE COFFEE」首度插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲馥郁小夜曲（左）、柚香協奏曲（右）。

COMPOSE COFFEE的「招牌冰美式」為韓國最熱銷品項，其配方「Bitter Holic」帶有堅果香及甘醇黑巧克力口感，中杯售價50元，可享常態嚐鮮價45元。

業者更引進全球同步的 「V COMPOSED」聯名特調，「柚香協奏曲」嚴選韓國柚子混搭台灣紅葡萄柚；「馥郁小夜曲」把招牌Espresso結合煉乳製成特調冰沙，再放上蜂巢，提醒此款飲品將於日後上市。

另有大受女性喜愛的「焦糖脆脆拿鐵」、「五味子冰茶」、「韓式紅豆麻糬奶昔」等人氣飲品選擇。

▲▼BTS防彈少年團成員V（金泰亨）代言的韓國連鎖咖啡品牌「COMEPOSE COFFEE」首度插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲COMPOSE經典脆餅有3口味，原價59元。

歡慶台灣首店開幕，即日起購買「V特調」任1杯，可享「COMPOSE經典脆餅」加購價39元，共有3口味任選；購買任一飲品還可獲得V限量杯套1個，數量有限。

COMPOSE COFFEE在韓國擁有超過3000家門市、年銷量破3億杯，是在地國民咖啡品牌之一。

COMPOSE COFFEE台北南京復興門市
地址：台北市中山區遼寧街116巷2號
營業時間：09:00-17:00

▲▼「COMEPOSE COFFEE」菜單。（圖／COMEPOSE COFFEE提供）

▲COMPOSE COFFEE菜單。（圖／COMPOSE COFFEE提供）

關鍵字： 美食情報 美食雲 Kenangan Coffee 凱娜克咖啡 COMEPOSE COFFEE

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