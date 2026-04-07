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Lady M草莓開心果千層限量預購　酷聖石吉伊卡哇蛋糕母親節88折

▲▼Lady M再度推出母親節限定「草莓開心果千層蛋糕」。（圖／Lady M提供）

▲Lady M推出全新「草莓開心果千層蛋糕」。（圖／Lady M提供）

記者蕭筠／台北報導

Lady M推出全新「草莓開心果千層蛋糕」搶攻母親節檔期，即日起至22日限於官網預購，售完為止。另外，COLD STONE吉伊卡哇冰淇淋蛋糕、摩斯漢堡千層系列等應景甜點同步開放預購。

▲▼Lady M再度推出母親節限定「草莓開心果千層蛋糕」。（圖／Lady M提供）

▲草莓開心果千層蛋糕上層為開心果餡、下層為草莓餡。

Lady M「草莓開心果千層蛋糕」以草莓風味餅皮層層堆疊，上層搭配開心果鮮奶油餡，下層則為草莓鮮奶油，頂層鋪滿草莓與鮮奶油花，最後點綴開心果碎，6吋售價2200元。

草莓開心果千層蛋糕僅限官網預購，並開放5月2日、3日及5月8日至10日取貨，取貨門市包括台北旗艦店、遠百信義店、台北晶華店、遠百板橋店、台中LaLaport店、台中誠品480店。

▲▼COLD STONE首度推出「吉伊卡哇冰淇淋蛋糕」。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE推出「吉伊卡哇冰淇淋蛋糕」。（圖／COLD STONE提供）

COLD STONE則推出「吉伊卡哇冰淇淋蛋糕」，把吉伊卡哇以5吋頭型蛋糕還原角色模樣，內餡使用草莓、蜂蜜冰淇淋融合小麻糬，售價1680元，於直營門市限量開放預購，5月3日前冰淇淋蛋糕享88折優惠。

同步推出吉伊卡哇花邊造型瓷盤預購，須購買吉伊卡哇冰淇淋蛋糕享加價購300元，每顆蛋糕限購2組，不開放單獨販售。

▲▼摩斯漢堡今年母親節推出「千層蛋糕系列」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡今年母親節推出「千層蛋糕系列」。（圖／業者提供）

摩斯漢堡也有母親節限定「英式伯爵千層蛋糕」，使用伯爵奶茶餡層層抹在岩燒蛋皮上，優惠價999元，另一款為「濃芋香緹千層蛋糕」，挑選台灣在地芋頭加入鮮奶油製成餡料，芋頭餡高達69%，優惠價1099元。即日起至22日開放預購，可選擇29日至5月2日或5月6日至9日冷凍宅配到府。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Lady M COLD STONE 摩斯漢堡

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