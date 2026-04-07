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身分證「中5碼」599玩六福村　穿制服免費玩小人國3個周日限定

▲六福村主題遊樂園潑水節。（圖／業者提供）

▲六福村潑水節提前為水樂園開幕暖身。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

4月樂園優惠戰開打！六福村4月份兩個周末（4月11日至12日、4月18日至19日）推出潑水節活動，指定姓氏（江、洪、沈、潘、游、溫、汪、湯）或身分證英文字母含W、A、T、E、R者，皆能以599元優惠價入園。

▲六福村主題遊樂園潑水節。（圖／業者提供）

▲六福村主題遊樂園將於4月11日至12日、4月18日至19日舉辦潑水節活動。（圖／業者提供）

因應潑水節到來，六福村4月兩個周末（4月11日至12日、4月18日至19日）打造春日清涼水戰嘉年華，並攜手「Garena 決勝時刻 Mobile」推出聯名優惠，即日起至5月31日，出示遊戲畫面即可享699元入園價。

▲六福村主題遊樂園潑水節。（圖／業者提供）

▲4月11日至12日、4月18日至19日活動期間再加碼「水水點點名」599元優惠。（圖／業者提供）

另外，4月11日至12日、4月18日至19日活動期間再加碼「水水點點名」599元優惠，包括指定姓氏（江、洪、沈、潘、游、溫、汪、湯），抑或身分證英文字母含W、A、T、E、R者皆適用，讓民眾用親民價格暢玩設施、潑水活動。業者指出，此為潑水節限定活動，水樂園要到6月19日才會正式開幕。

▲小人國則推出4月整月「童樂會」系列活動。（圖／業者提供）

▲▼小人國則推出4月整月「童樂會」系列活動。（圖／業者提供）

▲小人國則推出4月整月「童樂會」系列活動。（圖／業者提供）

另一方面，小人國則推出4月整月「童樂會」系列活動，三大優惠同樣鎖定親子與年輕族群。凡出示Roblox或Minecraft遊戲畫面，可享467元入園，每支手機限購買1張優惠票；桃竹苗地區民眾或身分證字號符合「H、J、O、K」條件者，則可用499元入園，需主動出示相關證件供查驗。

最吸睛的是4月連續三個周日（4月12日、4月19日、4月26日）推出「全民返校日」，凡穿著台灣學校正式制服（須有明確校名或校徽辨識）之遊客，不限年齡皆可免費入園，而未滿3歲者憑健保卡也能免門票。

關鍵字： 樂園旅遊 小人國 六福村 樂園優惠 4月樂園優惠 免費玩樂園

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