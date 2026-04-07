ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

四月雪降臨！北市「流蘇花景點」懶人包　觀賞期到4月中

▲台北市「流蘇花景點」。（圖／北市公園處提供）

▲「流蘇花」在台北市各地綻放。（圖／北市公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

素有「四月雪」之稱的流蘇，在台北市各地綻放！公園處通報，新生南路三段綠廊、國立台灣大學校園已全面盛開。此外，大安森林公園、南港公園，以及內湖的週美綠地、週美公園、安興綠地與行善公園周邊，也都能欣賞到流蘇如雪紛飛的景象，花期預計可持續至4月中旬。

▲台北市「流蘇花景點」。（圖／北市公園處提供）

▲▼新生南路三段；週美公園。

▲台北市「流蘇花景點」。（圖／北市公園處提供）

其中，新生南路三段綠廊除了寬敞舒適的人行道，還可以走入台灣大學校園內漫步賞花，享受充滿學術人文氣息的春日時光，成排雪白花朵綻放枝頭，搭配林蔭大道與校園景致，成為近期最熱門的賞花路線。

▲台北市「流蘇花景點」。（圖／北市公園處提供）

▲士林官邸公園共有39株流蘇。

而內湖一帶的綠地群則較為清幽，花況同樣亮眼，適合散步或鋪上野餐墊，享受花瓣隨風飄落的靜謐時光。

▲台北市「流蘇花景點」。（圖／北市公園處提供）

▲花卉試驗中心也有5株流蘇花。

此外，北市可以欣賞流蘇花的去處還很多，如士林官邸公園、大安森林公園、南港公園、花卉試驗中心、新生公園等，或是街道旁的行道樹上，都可以看到流蘇花的身影，當中又以士林官邸公園39株占最大宗。

▲台北市「流蘇花景點」。（圖／北市公園處提供）

▲台大校園內流蘇花盛開。

公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，流蘇屬於台灣原生木犀科落葉喬木，細長純白的花瓣隨風搖曳，宛如古代仕女華服上的流蘇裝飾而得名。每年三至四月為盛花期，數十朵小花聚集成簇，遠望彷彿枝頭堆積了皚皚白雪，讓人流連忘返。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 四月雪 流蘇 流蘇花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【驚嚇國3】駕駛恍神！失控甩尾180度擦撞無辜白車

推薦閱讀

姜滿堂高雄夢時代店推吃到飽

姜滿堂高雄夢時代店推吃到飽

Lady M草莓開心果千層限量預購　酷聖石吉伊卡哇蛋糕母親節88折

Lady M草莓開心果千層限量預購　酷聖石吉伊卡哇蛋糕母親節88折

盤點「蓮花的故鄉」台南白河8大景點！

盤點「蓮花的故鄉」台南白河8大景點！

蘇澳港旅客中心景觀工程　打造海洋風觀光新地標、形塑觀光聚落

蘇澳港旅客中心景觀工程　打造海洋風觀光新地標、形塑觀光聚落

穿制服免費玩小人國！3個周日限定

穿制服免費玩小人國！3個周日限定

拜完北港朝天宮「必吃這3站」！

拜完北港朝天宮「必吃這3站」！

蛋塔禮盒現省181元！速食推「瘋媽祖」限時優惠　保庇澎湃桶7折

蛋塔禮盒現省181元！速食推「瘋媽祖」限時優惠　保庇澎湃桶7折

北市「流蘇花」觀賞期到4月中

北市「流蘇花」觀賞期到4月中

台中2家星級飯店推粵菜港點吃到飽

台中2家星級飯店推粵菜港點吃到飽

內湖人排隊也要吃！現點現包17元酥餅

內湖人排隊也要吃！現點現包17元酥餅

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

穿制服免費玩小人國！3個周日限定

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

濟州必玩2大沉浸式景點

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

北市「流蘇花」觀賞期到4月中

台中2家星級飯店推粵菜港點吃到飽

澎湖網美飯店2晚7000起　享早午餐、機車租借

158元爽吃港點+主廚手路菜

拜完北港朝天宮「必吃這3站」！

3千坪「全台唯一梯田鳶尾花」在石門

熱門行程

最新新聞更多

姜滿堂高雄夢時代店推吃到飽

Lady M草莓開心果千層限量預購　酷聖石吉伊卡哇蛋糕母親節88折

盤點「蓮花的故鄉」台南白河8大景點！

蘇澳港旅客中心景觀工程　打造海洋風觀光新地標、形塑觀光聚落

穿制服免費玩小人國！3個周日限定

拜完北港朝天宮「必吃這3站」！

蛋塔禮盒現省181元！速食推「瘋媽祖」限時優惠　保庇澎湃桶7折

北市「流蘇花」觀賞期到4月中

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366