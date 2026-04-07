四月雪降臨！北市「流蘇花景點」懶人包　觀賞期到4月中

▲「流蘇花」在台北市各地綻放。（圖／北市公園處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

素有「四月雪」之稱的流蘇，在台北市各地綻放！公園處通報，新生南路三段綠廊、國立台灣大學校園已全面盛開。此外，大安森林公園、南港公園，以及內湖的週美綠地、週美公園、安興綠地與行善公園周邊，也都能欣賞到流蘇如雪紛飛的景象，花期預計可持續至4月中旬。

▲▼新生南路三段；週美公園。



其中，新生南路三段綠廊除了寬敞舒適的人行道，還可以走入台灣大學校園內漫步賞花，享受充滿學術人文氣息的春日時光，成排雪白花朵綻放枝頭，搭配林蔭大道與校園景致，成為近期最熱門的賞花路線。

▲士林官邸公園共有39株流蘇。



而內湖一帶的綠地群則較為清幽，花況同樣亮眼，適合散步或鋪上野餐墊，享受花瓣隨風飄落的靜謐時光。

▲花卉試驗中心也有5株流蘇花。



此外，北市可以欣賞流蘇花的去處還很多，如士林官邸公園、大安森林公園、南港公園、花卉試驗中心、新生公園等，或是街道旁的行道樹上，都可以看到流蘇花的身影，當中又以士林官邸公園39株占最大宗。

▲台大校園內流蘇花盛開。



公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，流蘇屬於台灣原生木犀科落葉喬木，細長純白的花瓣隨風搖曳，宛如古代仕女華服上的流蘇裝飾而得名。每年三至四月為盛花期，數十朵小花聚集成簇，遠望彷彿枝頭堆積了皚皚白雪，讓人流連忘返。