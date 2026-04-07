台中2家星級飯店推粵菜港點吃到飽　金典加碼4人同行1人免費

▲台中金典酒店金園中餐廳4月30日前推出「呷福飽 粵吃粵飽」活動。（圖／取自台中金典酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

去年多家星級飯店祭出港點吃到飽搶客，今年除了部分業者加碼延長外，陸續也有其他飯店跟進，像是台中金典酒店、裕元花園酒店4月起也推出粵菜吃到飽活動，前者還加碼祭出4人同行1人免費。

台中金典酒店金園中餐廳4月30日前推出「呷福飽 粵吃粵飽」活動，50道粵菜港點無限享用，菜色包括蜜汁叉燒、玫瑰油雞、糖醋咕咾肉、蒜茸粉絲鮮蝦、香酥鹹水餃、鮮蝦腐皮捲、蠔皇叉燒包、臘味蘿蔔糕、魚子燒賣、楊枝甘露等。

金園中餐廳吃到飽活動時間為4月1日至4月30日，需2人以上用餐，平日午餐990元+10%，晚餐1090元+10%，假日午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%。業者同時再加碼，4人同行再享1人免費優惠。

▲裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳推出粵韻下午茶，粵菜港點吃到飽。（圖／取自裕元花園酒店官網）

裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳4月1日起則是推出粵韻下午茶，14:30至16:30可享港式下午茶吃到飽，招牌港式點心與經典燒臘無限供應，包括君度橙花排骨、櫻花臘味炒飯、蜜汁靚叉燒、火腿蒸燒賣、韭黃炸春捲、脆皮馬蹄條、巧克力鉑金包等32道菜色，餐費每人899元+10%。