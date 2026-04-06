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濟州必玩2沉浸式景點！夢幻粉色海灘、光影親子樂園讓小朋友放電

▲▼濟州ARTE MUSEUM。（圖／記者蔡玟君攝）

▲濟州ARTE MUSEUM是間沉浸式藝術館。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

到濟州島旅遊，近年最夯玩法就是走進「沉浸式空間」，直接把自己變成風景的一部分。其中，以光影藝術打造話題的「ARTE MUSEUM」，以及專為親子設計的「ARTE Kids Park」，成為現在到濟州必排的2大沉浸式景點，不僅不受天氣影響，更各自擁有鮮明特色。

ARTE MUSEUM是世界頂尖數位設計公司d'strict打造的沉浸式場館，從濟州開始，目前在釜山、紐約、杜拜等海內外均有場館，該場館預計今年進駐台灣，位置就在高雄三井LaLaPort內。目前專為親子設計的「ARTE Kids Park」只有濟州才體驗得到。

▲▼濟州ARTE MUSEUM。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州ARTE MUSEUM的「GARDEN」區域。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州ARTE MUSEUM。（圖／記者蔡玟君攝）

濟州ARTE MUSEUM

濟州ARTE MUSEUM由舊音響工廠改造而成的空間，是韓國最大規模的媒體藝術常設展館。以「永恆的自然（ETERNAL NATURE）」和「島嶼」為主題，利用光影和聲效打造10個主題展區。

其中最具代表性的是「GARDEN」區域，每一間ARTE MUSEUM的「GARDEN」投影作品都會加入所在城市的文化、自然、藝術，成為獨一無二的空間。

▲▼濟州ARTE MUSEUM。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼館內每一處空間都展現精彩的投影藝術作品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州ARTE MUSEUM。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州ARTE MUSEUM。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可看波濤洶湧的海岸。（圖／記者蔡玟君攝）

而「叢林」、「瀑布」、「海灘」等不同展區，則利用鏡面與投影效果，讓旅客彷彿置身萬花筒般，有時卻又像真的置身在波濤洶湧的海岸邊，每個場景都讓人感覺置身奇幻世界。

▲▼濟州ARTE MUSEUM。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可以透過作畫投影。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州ARTE MUSEUM。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「ARTE CAFE」則將餐飲結合投影藝術。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在館內也有互動式展區，例如大人小孩可以透過繪畫，經過掃描將自己的作品投影至牆面，而「ARTE CAFE」則將餐飲結合投影藝術，當飲品放置在桌面時，就會有唯美夢幻的藝術光影在桌上呈現，每一位觀者都是作品的一部份。

▲▼濟州ARTE Kids Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲沉浸式親子樂園「ARTE Kids Park」。（圖／記者蔡玟君攝）

沉浸式親子樂園「ARTE Kids Park」

若帶著小孩，於2024年全新開幕的「ARTE Kids Park」絕對是行程首選，結合投影藝術和遊樂設施，打造成一座沉浸式遊樂場。進入園區必須脫鞋，建議穿著止滑襪更安全。

▲▼濟州ARTE Kids Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州ARTE Kids Park結合豐富遊樂設施和投影藝術。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州ARTE Kids Park。（圖／記者蔡玟君攝）

ARTE Kids Park內的廣場共有16種遊樂設施，包括常見的溜滑梯、能爬上爬下的城堡、攀爬網、球池、能在上面彈跳的彈跳山丘，甚至有彈跳床，每次彈跳都能變化四周牆面影像。

▲▼濟州ARTE Kids Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每一個遊樂空間都與藝術投影結合。（圖／記者蔡玟君攝）

而自然花卉投影區，則將世界名畫中出現的花朵變成互動體驗的一環，每踩一步，就會有「步步生花」的效果，透過互動式體驗讓小朋友能盡情放電之餘，也可在遊戲中探索藝術。

▲▼濟州ARTE Kids Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲這裡也有投影作畫區，將圖案上色，就能投影到牆上。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州ARTE Kids Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲較靜態的「繽紛沙灘」。（圖／記者蔡玟君攝）

這裡也有投影作畫區，小朋友可以拿圖畫紙畫上色彩，並投影在牆面上；「繽紛沙灘」則是夢幻的靜態玩樂區域，大人小孩彷彿實際來到海邊，背景是色彩柔和的藍天，白色海浪不斷輕柔拍打上岸，成為最受歡迎的區域之一。

▲▼濟州ARTE Kids Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼二樓餐飲空間還有小朋友生日慶生包廂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼濟州ARTE Kids Park。（圖／記者蔡玟君攝）

作為親子樂園，ARTE Kids Park也設有如哺乳區、親子廁所等許多親子友善設施，在二樓餐廳更有兩間生日派對包廂，1小時為1萬韓元（約新台幣220元），可帶14人，除了蛋糕能從外面買，其他餐點必須在餐廳內購買。

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