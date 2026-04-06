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嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

▲嵜本SAKImoto Bakery台北101二店7/16開幕　8/18起獨賣福灣巧克力生吐司。（圖／記者黃士原攝）

▲嵜本SAKImoto Bakery再度推出「生吐司放題」活動。（圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

歡慶登台6周年，日本嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）再度推出「生吐司放題」活動，今年增加用餐時間至100分鐘，提供21種麵包、6款飲品吃到飽，4月16日起至5月7日限時登場。

▲▼日本嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）再度推出「生吐司放題」活動，。（圖／翻攝嵜本生吐司臉書粉專）

▲21種麵包、6款飲品吃到飽。（圖／翻攝嵜本生吐司臉書粉專）

嵜本「生吐司放題」活動今年用餐時間從90分鐘延長至100分鐘，並改為平日2時段供應，包括12時至13時40分、15時至16時40分， 成人每位449元、身高130公分以下幼兒399元、6歲以下幼兒免費。市政府旗艦店開放官方臉書、IG私訊訂位，板橋大遠百店則以線上訂位為主。

吃到飽麵包品項中有12種生吐司口味，包括起士火腿、地瓜、法芙娜巧克力、大蒜等，另有究好豬肉鬆麵包、玉米濃湯奶油捲、日式紅豆餐包等選擇；飲品則集結美式、拿鐵、特濃紅茶、紅茶拿鐵、胭脂莓果茶及鮮奶。

▲台北新板希爾頓酒「青雅」港式點心吃到飽。（圖／台北新板希爾頓酒提供）

▲台北新板希爾頓酒店「青雅中餐廳」推港式點心吃到飽。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

另外，台北新板希爾頓「青雅中餐廳」也於4月每周一至周四午餐時段再度推出「港點吃到飽」活動，每位成人費用999元+10%、每位孩童499元+10%，享20多道經典料理無限供應，包括蜜汁叉燒、鹹魚雞粒炒飯、紅蘿蔔素絲捲、香煎臘味蘿蔔糕、黑金流沙包等多樣菜色。

關鍵字： 美食情報 美食雲 嵜本生吐司 SAKImoto Bakery 吃到飽 青雅中餐廳

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