3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

▲COLD STONE首度推出「吉伊卡哇冰淇淋蛋糕」。（圖／COLD STONE提供）

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE今年母親節首度推出「吉伊卡哇冰淇淋蛋糕」，5吋造型還原角色模樣，摩斯漢堡則有「千層蛋糕系列」，即日起搶先開放預購。另外，亞尼克也打造2款紅寶石巧克力生乳捲。

●COLD STONE

COLD STONE推出「吉伊卡哇冰淇淋蛋糕」，把吉伊卡哇以5吋頭型蛋糕還原角色模樣，內餡使用草莓、蜂蜜冰淇淋融合小麻糬，售價1680元，即日起於直營門市限量開放預購，5月3日前冰淇淋蛋糕享88折優惠。

同步推出吉伊卡哇花邊造型瓷盤預購，須購買吉伊卡哇冰淇淋蛋糕享加價購300元，每顆蛋糕限購2組，不開放單獨販售。

▲摩斯漢堡今年母親節推出「千層蛋糕系列」。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡

摩斯漢堡今年母親節推出「英式伯爵千層蛋糕」，使用伯爵奶茶餡層層抹在岩燒蛋皮上，優惠價999元，另一款「濃芋香緹千層蛋糕」則挑選台灣在地芋頭加入鮮奶油製成餡料，芋頭餡高達69%，優惠價1099元。即日起至22日開放預購，可選擇29日至5月2日或5月6日至9日冷凍宅配到府。

▲亞尼克紅寶石巧克力脆皮生乳捲。（圖／亞尼克提供）

●亞尼克

亞尼克今年推出2款母親節限定生乳捲，其中「紅寶石巧克力脆皮生乳捲」使用泡芙蛋糕結合北海道奶霜、巧克力覆盆莓奶霜及覆盆莓果餡，最外層搭配巧克力淋面點綴脆球、草莓果乾，售價699元；另一款「紅寶石覆盆莓生乳捲」則改為紅寶石巧克力泡芙蛋糕做為主體，搭配相同內餡，售價565元、12公分獨享捲495元。

此外還有3款指定母親節蛋糕包括「花綻紅寶石（6吋）」、「紅寶石紅心芭樂（6吋／8吋）」、「粉紅露比派（6吋）」，30日前享單顆95折、2顆88折優惠。