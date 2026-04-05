台灣人超愛住「那霸東急REI飯店」9月底歇業　結束17年歷史

▲那霸東急REI Hotel將結束營業。（圖／東急ホテルズ提供）

記者蔡玟君／綜合報導

許多到沖繩玩的台灣人都會住的「那霸東急REI Hotel」宣布，因定期建物租賃契約期滿，將於9月30日熄燈，結束在地17年的營業時光。

▲▼那霸東急REI Hotel地理位置方便，還有泡盛免費喝。（上圖／東急ホテルズ提供，下圖／翻攝自官網）

那霸東急REI Hotel於2009年開幕，並在2015年更改為現在的名字。飯店位於旭橋，鄰近巴士總站，許多台灣人都稱讚交通便利，從機場搭單軌列車只要10分鐘就到，周邊機能優越，且飯店提供許多貼心服務，包括住客限定的免費迎賓飲品，從下午3點到凌晨12點都提供外，下午還有免費泡盛能無限暢飲；飯店早餐更種類豐富，吃完還能外帶一杯咖啡。

根據飯店公告，隨著飯店營運管理委託契約到期，遺憾地宣布，那霸東急REI飯店將於9月30日辦理完房客退房並供應完早餐後，正式結束營業，對於過去這段日子給予我們厚愛的旅客及合作夥伴，由衷表示感謝。

▲▼新飯店「沖繩北谷麗嘉皇家度假酒店」已經開幕。（圖／ロイヤルホテル提供）

有飯店結束營業，也有新飯店開幕。麗嘉皇家飯店集團於沖繩北谷打造首間公寓式酒店「沖繩北谷麗嘉皇家度假酒店」已於4月1日開幕，全館均為海景房、均為12坪以上，並有無邊際泳池；9月1日則在福岡開設全新品牌飯店「バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多（BOUNCEE by RIHGA FUKUOKA HAKATA）」，位於博多祇園商圈內，目前均已開放旅客訂房。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）