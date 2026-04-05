全新「東北樂享周遊券」玩宮城　大嗑牡蠣、搭船看日本三景

▲日本三景松島海岸乘船處。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

到日本東北地區玩的旅客，現在又有新票券能用了！全新觀光周遊券「東北樂享周遊券（Have Fun in Tohoku Pass）」，只需透過手機即可輕鬆暢遊多個熱門景點。首波內容以松島為核心，未來也計畫逐步擴展至整個東北地區，強化地方觀光吸引力。

「東北樂享周遊券」主打宮城、松島地區精華內容，整合景點、美食與體驗，讓旅客一次感受東北魅力。包括可兌換陸奧伊達政宗歷史館與松島錯視藝術館特別展門票，並加贈當地名產烤牡蠣，深入了解戰國名將文化與趣味藝術。

▲牡蠣屋享用特色料理。（示意圖／ETtoday資料照）

憑票券於牡蠣屋Furai-tei享用松島特色牡蠣料理，品味東北海味精華，也可前往牡蠣煎餅本家，品嚐牡蠣仙貝與牛舌串的經典搭配。

票券也讓旅客能前往松島蒲鉾本舖體驗手烤魚板，並獲贈海苔仙貝，同時搭乘松島灣仁王丸遊船，從海上飽覽日本三景之一的松島灣絕美風光。業者也表示，未來將持續擴大合作範圍，納入更多東北各縣觀光資源，打造更完整的區域型周遊票產品。

而JR東日本近日調整訪日外國旅客鐵路周遊券制度，包括推出全新「JR EAST PASS」，更首次有10天版本，以及停售東北與長野新潟周遊券。

▲日本東北新幹線示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

過去JR東日本鐵路周遊券分為「東北地區」與「長野、新潟地區」兩種版本，現在兩版本停售，取而代之的是推出整合度更高的「JR EAST PASS」，憑一張票券即可通行JR東日本全線，包含東北、上越、北陸新幹線部分區間及東京廣域範圍，以及部分私鐵。

票券推出5日券與10日券兩種版本，售價分別為3萬5000日圓（約新台幣7010元）和5萬日圓（約新台幣1萬元），JR東日本表示，周遊券改制主要是為了提升東北地區觀光，並提供外國旅客更整合的鐵路旅行選擇。

▲北陸新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」範圍則向南延伸，並新增可搭乘上越新幹線與羽越本線全線，讓旅客能從南北海道一路玩到新潟、甲信越地區，同時價格從原本3萬5370日圓調整為4萬日圓（約新台幣8017元）。

JR東日本也表示，凡是透過官方網站「JAPAN RAIL PASS Reservation」預訂全國版JR PASS，將可在東京、新宿、上野、仙台等 11 個主要車站，使用配備護照讀取器的指定席售票機直接領票，再也不用在綠色窗口排隊。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）