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日本環球設施「芝麻街歡樂世界」5月永久關閉　2紀念活動開跑

▲▼日本環球影城主題設施「芝麻街歡樂世界」將結束營業。（圖／合同会社ユー・エス・ジェイ提供）

▲日本環球影城主題設施「芝麻街歡樂世界」將結束營業。（圖／合同会社ユー・エス・ジェイ提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城宣布，園區內以芝麻街角色為主題的設施「芝麻街歡樂世界（Sesame Street Fun World）」5月10日正式結束營運，園方同步推出限定活動「Forever Friends ～永遠的朋友～」，邀請粉絲一同回顧珍貴回憶。

▲▼日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

日本環球影城此次為了推動未來與「芝麻街」的合作發展，以及整體園區體驗升級，決定讓自2012年3月16日開幕、位於「環球奇境（Universal Wonderland）」內的「芝麻街歡樂世界」畫下句點。

▲▼日本環球影城主題設施「芝麻街歡樂世界」將結束營業。（圖／合同会社ユー・エス・ジェイ提供）

▲旅客即日起可在園區指定地點領取特製卡片，於指定位置拍攝，能將艾摩等角色與現場景色合成。

隨著設施即將關閉，園方特別規劃期間限定活動「Forever Friends ～永遠的朋友～」，即日起至5月10日為止，旅客可在園區指定地點領取特製卡片，於指定位置拍攝時，能將艾摩等角色與現場景色合成，留下專屬紀念照片。

▲▼日本環球影城主題設施「芝麻街歡樂世界」將結束營業。（圖／合同会社ユー・エス・ジェイ提供）

▲也有留言板讓旅客留言。

園方也將從4月11日起設置「大家的寶物留言板」，讓遊客寫下在芝麻街園區的美好回憶，例如遊玩設施、與角色互動的開心時刻等，傳遞給芝麻街的夥伴們。園方也表示，即使「芝麻街歡樂世界」結束營運，遊客仍可在園區其他設施與活動中，繼續與芝麻街角色相見。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本環球影城 日本旅遊 大阪旅遊

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李洪基又在玩翻譯XD

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