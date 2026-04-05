▲燒鳥すみか插旗台北「4月下旬開幕」，復刻大阪名店鳥匠いし井。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

台灣高端燒鳥餐廳再增一家。復刻大阪名店「鳥匠いし井（Torisho Ishii）」的「燒鳥すみか」插旗台北，預計本月下旬開幕，4月11日開放國泰世華銀行VIP卡友搶先預訂。

位於大阪的「鳥匠いし井」，自2017年起蟬聯米其林一星、被譽為「日本最強燒鳥」，預約困難程度堪比搶熱門演唱會門票。社長石井吉智（Yoshitomo Ishii）人稱「大將」，自創立以來，便以其特立獨行的「石井流」風格改寫燒鳥的定義。

▲「鳥匠いし井」社長石井吉智（左起）、「燒鳥すみか」料理長陳珽華與外場副理張堯欽（Eric）。（圖／業者提供）

傳統燒鳥多半單純專注於「火候」與「串烤」，但鳥匠いし井的套餐結構更接近板前精緻和食料理。石井吉智精通炭火，更突破傳統框架，套餐除了肉串堆疊，還穿插了清爽的季節時蔬與溫潤的燉煮料理，讓用餐過程更具層次感。

此次鳥匠石井將以「燒鳥すみか」品牌登台，由社長石井吉智監修，並由擁有10多年餐飲歷練的料理長陳珽華領軍，完整復刻大阪本店對火候與食材的極致追求。餐廳預計4月下旬開幕，4月11日優先與國泰世華銀行合作，開放VIP卡友搶先預訂。4月19日全面對外開放預訂。

▲日本連鎖品牌「屋台壽司」將登台，第1家分店落腳北市中山區。（圖／取自yossix官網）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

另外，在日本擁有約360多家分店的「屋台壽司（や台ずし）」即將登台，目前已在人力銀行上召募員工，第一家分店預計落腳台北市中山區。

屋台壽司是日本上市公司「株式會社吉克斯控股」旗下餐飲品牌，主打壽司居酒屋新型態，除了師傅現場捏握壽司、每貫65日圓（含稅）的親民價格，還有豐富的居酒屋菜單，像是名古屋炸雞翅、炸魷魚天婦羅、海鮮丼、牛腸鍋，以及季節限定料理。