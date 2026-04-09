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竹北「逃過剷平命運」百年客家聚落！從建築殘垣一窺先民生活

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲新瓦屋客家文化保存區兼具室內與戶外景點，很適合親子同遊。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

位於竹北的「新瓦屋客家文化保存區」在1990年代中後期，受高鐵開發計畫影響，面臨了被徵收的命運。後續經過在地居民與文史工作者的努力奔走，才成功保留這座極具代表性的聚落，並成為台灣第一個客家文化保存區；如今漫步園區，還是能從建築殘垣中，窺見百年前客家先民的生活軌跡。

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▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼「忠孝堂」三合院保存良好，內部也可以參觀。

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼巷弄間有少部分圍牆殘壁。

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

老空間賦予藝文靈魂
藝文空間新瓦屋客家文化保存區引進多樣化的藝文設施與展覽，園區內的古老房舍也進駐了各式風格的工作室、爐烤麵包店與文創選物店。工藝展覽館則常年提供免費參觀，展出內容涵蓋陶藝、編織、木工等精品工藝，每一件作品都凝聚了創作者的極致匠心。

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼新竹縣政府文化局進駐打造創藝聚落。

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼工藝展覽館提供免費參觀。

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

豐富設施和景觀
園區內擁有景色宜人的「荷花池步道」，每年5至7月花季盛開時，總是吸引無數攝影愛好者與散步民眾前來。位於停車場後方的書屋，除了有大量書籍與文創商品提供選購，更規劃了閱讀座位以及專為孩童設計的「小小閱讀空間」。

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼荷花池步道平坦好走。

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼「或者書店」販售許多書籍與商品。

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲小小閱讀空間提供童書及故事書可以免費翻閱。

道地客家風味
每逢假日，熱鬧的「小農市集」與文創攤位便會在園區登場，吸引很多人前來挖寶。來到這裡也可以品嘗道地的客家美食，位於展覽館旁的傳統商店供應粽子、菜包、艾草包及酸菜包，還有手作豆花、豆漿與仙草茶。

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲小農市集常販售多樣的文創手工藝。

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼園區內有販售傳統客家小吃。

▲▼新瓦屋客家文化保存區。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

新瓦屋客家文化保存區

地址：新竹縣竹北市文興路一段123號
電話：03－6580651
營業時間：室內展館09：00－17：00、戶外24小時

*部落客《小兔小安*旅遊札記》現有經營：粉絲團部落格

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