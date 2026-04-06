療癒沖繩8路線　隨心任你自由玩

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

沖繩是離台灣最近的日本度假天堂，不僅擁有獨特的琉球文化，更有著讓人身心靈都能徹底放鬆的療癒力。本文精選8種主題一日遊，讓你隨心選擇最契合當下心情的風景。

▲成雙成對的招福獅，一隻開口、一隻閉口，象徵沖繩的吉祥物。

【１經典遊】古宇利島＋海洋塔→美麗海水族館→美國村

跨越伸向海心的古宇利大橋，感受海天一色的視覺震撼；接著到美麗海水族館，在巨大的水族窗景前，凝視鯨鯊、魟魚等海洋生物，讓深藍的神祕洗淨心靈的雜訊。最後，來美國村逛街、吃美食，感受濃濃的美式異國情調。

▲沖繩美麗海水族館，大人小孩都喜愛。

【２南部遊】玉泉洞王國村→系滿魚市場→波上宮→瀨長島

走進玉泉洞地底，欣賞萬年長成的鐘乳石景觀。系滿魚市場吃生魚片、烤物、炸物。隨後前往波上宮，在海浪拍岸聲中祈福。傍晚，來到瀨長島的白色建築群中，等待浪漫的夕陽美景。

▲沖繩美國村逛街、吃美食，體驗美式異國氛圍。

【３購物遊】首里城→貓咪之島（奧武島） →iias沖繩豐崎→Ashibinaa Outlet

從首里城的歷史感出發，轉向以貓咪與天婦羅聞名的奧武島。更不能錯過iias沖繩豐崎這處大型購物中心，高人氣的DMM水族館已進駐其中。此外，仿古希臘建築風的Ashibinaa Outlet，也廣受血拼族喜愛。

▲波上宮坐落於海濱懸崖上，既可參拜朝聖，也能欣賞海景與夕陽。

【４探險遊】Junglia叢林樂園一日遊

Junglia主題樂園，坐落於叢林中，打造沉浸式自然冒險，可以搭熱氣球俯瞰山海，或在林中躲避巨型恐龍，更有無邊際水療池，完美融合極致刺激與奢華療癒，是沖繩北部人氣新亮點。

▲瀨長島媲美小希臘，純白建築令人聯想到地中海風情。

【５親子遊A】DINO恐龍公園→部瀨名海中公園→萬座毛

走進DINO恐龍公園，一秒來到侏儸紀世界，小心恐龍隨時在身旁出現！轉往部瀨名海中公園，透過海中展望塔，輕鬆觀賞水下世界的景色。接著前往萬座毛，形似象鼻般的岩石就矗立在岸邊，令人感嘆大自然的鬼斧神工。

【６親子遊B】名護自然動植物公園→美麗海水族館→永旺夢樂城 沖繩 來客夢

大手牽小手，先去名護自然動植物園，欣賞亞馬遜、非洲和大洋洲的動植物生態；再去美麗海水族館尋找鯨鯊、魟魚的蹤跡。最後，來到永旺夢樂城，體驗購物、美食雙重享受。

▲走逛傳統市場，是最接地氣的體驗。

【７親子遊C】部瀨名海中公園→古宇利島＋海洋塔→名護鳳梨園

從部瀨名海中展望塔，窺見水下的斑斕世界；隨後轉往古宇利島，拜訪帆船造型的白色展望塔，以不同視角欣賞沖繩的藍天碧海。接著到名護鳳梨園，從食用到觀賞的鳳梨品種都有，還有以鳳梨為主題的甜點與料理。

【８親子遊D】兒童王國→泡瀨漁港→港川外人住宅→SAN-A浦添西海岸PARCO CITY

兒童王國結合了動物園和博物館，可以享受體驗及學習的樂趣。而在泡瀨漁港，則能看到各式生鮮漁獲。轉往港川外人住宅，很適合在這片由美軍宿舍改建的商店街區散步、喝咖啡。此外，SAN-A浦添西海岸PARCO CITY這座購物中心，也能滿足全家大小購物、美食、娛樂的期待。

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沖繩五日遊 https://lin.ee/gOVGIF0

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